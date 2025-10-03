Мережа Starbucks закриває кав’ярні у США: ціни на житло в країні можуть змінитися
- Starbucks закриває сотні кав’ярень у США, що може вплинути на ринок нерухомості через зниження пішохідного трафіку та споживчого попиту.
- Загальна кількість магазинів мережі у США та Канаді скоротиться на 1% до кінця 2025 фінансового року в рамках реструктуризації для відновлення продажів.
Сотні кав’ярень відомої мережі Starbucks закривають у США. Зникнення такого великого бренду може спричинити значний ефект на місцевий ринок нерухомості.
Як закриття Starbucks вплине на ринок нерухомості?
Фахівці очікують змін на ринку нерухомості після новин про Starbucks, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Realtor.com.
У виданні пишуть, що Starbucks традиційно розташовується у пожвавлених районах. А враховуючи, що в деяких місцях ціна на гранді латте наближається до 6 доларів, можна очікувати появи Starbucks у районах із середнім та вищим середнім класом, зазначає видання.
Відкриття нового Starbucks вже давно асоціюється з "ефектом Starbucks" – терміном, який описує, як присутність бренду сигналізує про зростання добробуту та привабливості району. Наявність кафе могла б підвищити привабливість району,
– пояснює аналітикиня Ханна Джонс.
Таким чином, Starbucks не призводить до зростання вартості житла сама по собі. Натомість мережа схильна відкривати магазини в районах, де вже діють інші фактори, такі як економічне зростання, зростання попиту та зростання вартості нерухомості.
Закриття кількох кав’ярень може змінити це сприйняття, сигналізуючи про зниження пішохідного трафіку або споживчого попиту. Проте якщо їх сотні, це зашкодить вартості місцевої нерухомості.
Хоча Starbucks може підвищувати привабливість комерційного району, він не обов'язково безпосередньо впливає на вартість житлової нерухомості. Навпаки, його присутність може відображати і посилювати загальні економічні та демографічні тенденції,
– пишуть у виданні.
Чому Starbucks закриває сотні кав’ярень?
Starbucks закриє неефективні магазини в Північній Америці, включаючи свій культовий заклад в Сіетлі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Так генеральний директор Браян Ніккол продовжує реструктуризацію, яка, як очікується, коштуватиме 1 мільярд доларів, щоб відновити падіння продажів компанії.
Очікується, що до кінця 2025 фінансового року загальна кількість магазинів мережі кав'ярень у США та Канаді скоротиться на 1%, або на кілька сотень магазинів. Ніккол намагається відновити атмосферу "кав'ярні" в закладах, щоб повернути клієнтів до своїх торгових точок після шести кварталів поспіль зниження продажів у США.
Новини про Starbucks
Український художник Міша Тютюнник створив колекцію чашок для Starbucks, яку випустили у березні 2025 року в межах проєкту Starbucks Artist Collaboration. Колекція включає три чашки з дизайнами, що символізують зв’язок між усіма живими істотами, з темами: "Міське життя", "Природний ліс" і "Небо".
Компанія Starbucks виплатить 50 мільйонів доларів кур'єру через опіки від гарячої кави. Starbucks планує оскаржити рішення суду, стверджуючи про дотримання високих стандартів безпеки.