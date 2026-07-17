Квартира есть, а записи в реестре нет: чем это грозит владельцу

Старые документы на квартиру или дом остаются в силе, однако у владельца все равно могут возникнуть проблемы. Если право было оформлено до 2013 года, данных о недвижимости может не быть в электронном реестре.

Какие риски существуют у владельцев недвижимости со старыми документами

До 1 января 2013 года право собственности на недвижимость регистрировалось через Бюро технической инвентаризации. Данные хранились в бумажных архивах, поэтому часть сведений не попала в Государственный реестр вещных прав, пишет 24 Канал.

Отсутствие записи в реестре не отменяет право собственности и не делает старые документы недействительными. Однако оно может затруднить продажу, дарение или оформление наследства.

Проблемы также могут возникнуть, если бумажные документы были утеряны или уничтожены в результате войны. Без сведений в реестре владельцу будет сложнее подтвердить свои права. Это также может помешать подать заявление на компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье по программе "еВосстановление".

Внесение данных в электронный реестр также снижает риск мошенничества. Сведения о владельце и недвижимости можно проверить без обращения к бумажным архивам.

Как внести данные о жилье в Государственный реестр вещных прав

Владельцы недвижимости, право на которую было оформлено до 1 января 2013 года, могут зарегистрировать ее в электронном реестре без уплаты административного сбора.

Для этого можно обратиться в ЦНАП по месту нахождения имущества в пределах соответствующей области. Еще один вариант – подать документы частному нотариусу, однако его услуги придется оплатить.

Заявление также можно подать онлайн через портал "Дия". К нему необходимо приложить электронные копии документов, подтверждающих право собственности на квартиру, дом или другую недвижимость.

Напомним, для имущества в Крыму, а также в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях действуют особые условия. Владельцы могут обратиться к любому государственному регистратору или нотариусу независимо от местонахождения недвижимости.