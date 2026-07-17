Які ризики мають власники нерухомості зі старими документами

До 1 січня 2013 року право власності на нерухомість реєстрували через Бюро технічної інвентаризації. Дані зберігали в паперових архівах, тому частина відомостей не потрапила до Державного реєстру речових прав, пише 24 Канал.

Відсутність запису в реєстрі не скасовує право власності й не робить старі документи недійсними. Проте вона може ускладнити продаж, дарування або оформлення спадщини.

Проблеми також можуть виникнути, якщо паперові документи загубилися або були знищені внаслідок війни. Без відомостей у реєстрі власнику буде складніше підтвердити свої права. Це також може завадити подати заяву на компенсацію за пошкоджене чи зруйноване житло за програмою "єВідновлення".

Внесення даних до електронного реєстру також зменшує ризик шахрайських дій. Відомості про власника та нерухомість можна перевірити без звернення до паперових архівів.

Як внести дані про житло до Державного реєстру речових прав

Власники нерухомості, право на яку оформили до 1 січня 2013 року, можуть зареєструвати його в електронному реєстрі без сплати адміністративного збору.

Для цього можна звернутися до ЦНАПу за місцем розташування майна в межах відповідної області. Ще один варіант – подати документи приватному нотаріусу, однак його послуги потрібно буде оплатити.

Заяву також можна подати онлайн через портал "Дія". До неї потрібно додати електронні копії документів, які підтверджують право власності на квартиру, будинок чи іншу нерухомість.

Нагадаємо, для майна у Криму, а також у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях діють окремі умови. Власники можуть звернутися до будь-якого державного реєстратора або нотаріуса незалежно від місця розташування нерухомості.