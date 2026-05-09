Женщина купила заброшенный дом за 5 500 долларов: как жилье удалось изменить за полгода

Шесть месяцев назад украинка купила заброшенный дом с развалившимися сараями и заваленным мусором двором. За это время вместе с мамой она постепенно превратила старое здание в место, где уже можно жить.

Почему старый дом решили не сносить?

О восстановлении старого дома женщина рассказывает на ютуб-канале "Эльмира. Дневник дачницы".

В ноябре 2025 года Эльмира купила старый дом в Каменском, что в Днепропетровской области.

По словам владелицы, первое впечатление от двора было далеко не лучшим. У входа лежала "огромная гора из обломков старого дома", а вокруг были кучи мусора, бутылок и хлама.

Вот эта куча выглядела как обычные ветки, но на самом деле там было все: части старого дивана, пружины от кровати, куча бутылок, старые ковры и другой, так сказать, сокровище,

– рассказала она.

Часть двора постепенно расчистили, а на месте мусора сделали клумбы и небольшую зону отдыха. Старый наклонный туалет снесли, а камни и шифер сложили отдельно, чтобы использовать позже. Также владельцы планируют обустроить новый туалет и летний душ.

Сам дом купили за 5 500 долларов. Еще 500 долларов заплатили риелтору и 200 – за переоформление документов. Общая стоимость составила 6 250 долларов. В эту сумму вошли 16 соток огорода, 9 соток под застройку, два старых сарая, небольшой дом, скважина и фруктовый сад.

"Как по мне, это вообще не полноценный дом, а скорее бывшая летняя кухня с пристройкой", – объяснила владелица.

Дом площадью всего 23 квадратных метра решили использовать как дачу. В будущем семья планирует построить новый дом, а старую хижину оставить как гостевую. Зарабатывать на это хотят выращиванием малины и клубники.

Как удалось сделать ремонт в доме с минимальными затратами?

Из-за зимы ремонт продвигался медленно, и полноценно работы начали только на четвертый месяц. Сначала взялись за маленькую комнату, которая станет спальней. Там сняли старый линолеум, покрасили стены и положили новый пол.

Владелица говорит, что старалась максимально экономить и давать вещам вторую жизнь. Из оставленного старого дивана она сделала кровать, а советский шкаф решила не выбрасывать, а обновить.

Отдельное внимание уделили печке в другой комнате. Ее зачистили, покрыли жаростойким клеем и побелили. По словам женщины, на это потратили примерно 350 гривен. "Многие не верили, но это действительно так", – отметила она.

Кухонную зону тоже обустраивали бюджетно. Для столешницы использовали старые доски и брус, найденные в сарае. Сверху конструкцию покрыли пленкой для практичности. Всего на столешницу потратили около 2 500 гривен.

Каким стал дом после 6 месяцев работы?

По словам владелицы, за это время удалось сделать значительно больше, чем ожидалось в начале. Дом постепенно стал пригодным для жизни в сезон, а двор приобрел совсем другой вид.

Было много моментов, когда казалось, что все это очень медленно и что работы еще много,

– поделилась она.

Впереди еще остаются новые этапы: ремонт коридора, обустройство дома снаружи, строительство беседки и новых клумб. В то же время владельцы уже могут оставаться здесь в сезон и заниматься выращиванием малины – именно так, как планировали с самого начала.

И хотя дом расположен в городе, однако она отражает тенденцию, которую в последнее время фиксируют в Украине – покупка старых домов.

Почему украинцы все чаще покупают старые дома в селах?

Интерес к сельскому жилью в Украине заметно вырос за последние несколько лет. По словам обозревателя рынка недвижимости Виктории Берещак в комментарии 24 Каналу, спрос на такие объекты увеличился минимум на треть. Одной из ключевых причин стало изменение приоритетов покупателей: все больше людей ищут не просто дешевое жилье, а возможность жить автономно и меньше зависеть от городской инфраструктуры.

Для многих украинцев дом в селе сегодня ассоциируется не только с дачей или сезонным отдыхом, но и с безопасностью, собственной землей, доступом к воде и возможностью самостоятельно обеспечивать базовые потребности. Именно поэтому часть покупателей сознательно обращает внимание даже на старые и заброшенные дома, которые требуют значительного ремонта.

Впрочем, подход к выбору такого жилья заметно изменился. Как отмечает в комментарии 24 Каналу риелтор и аналитик Ирина Луханина, если раньше покупатели были готовы мириться с отсутствием коммуникаций или неудачным расположением из-за низкой цены, то теперь требования к качеству дома стали значительно выше. По словам эксперта, помещения без нормального доступа к воде, электричества или дорог продаются значительно медленнее, даже если стоят недорого.

В то же время популярность набирает формат постепенного восстановления старых домов собственными силами. Люди покупают небольшие дома и шаг за шагом ремонтируют их, часто собственноручно и с минимальными затратами. Такие истории активно распространяются в соцсетях и собирают значительную аудиторию.

Среди примеров – украинка, которая приобрела старый глиняный дом возле леса и самостоятельно занимается ее восстановлением, параллельно показывая процесс ремонта в сети. Несмотря на уже заметные изменения, проект требует много времени и ресурсов, ведь дом до сих пор модернизируют поэтапно. Другой пример – супруги из Киева, которые купили старый дом чуть более чем за 8 тысяч долларов и обустраивает его для автономной жизни с печным отоплением, скважиной и генератором.

Однако эксперты отмечают: романтика восстановления старого дома нередко сталкивается с реальностью больших затрат и технических проблем. В некоторых случаях ремонт обходится значительно дороже, чем владельцы ожидали на старте.

Сколько может стоить ремонт старого дома?

По оценкам Виктории Берещак, в 2026 году базовое обновление старого дома стоит в среднем 200 – 400 долларов за квадратный метр. Если же речь идет о глубокой реконструкции с масштабными работами, сумма может вырасти до 400 – 800 долларов за квадрат.

Таким образом, ремонт небольшого дома площадью около 50 квадратных метров может обойтись в 10 – 20 тысяч долларов. Если же нужны капитальные работы, бюджет может вырасти до 20 – 40 тысяч долларов. Окончательная сумма зависит прежде всего от технического состояния жилья и объема запланированных изменений.

Отдельная проблема – скрытые расходы, которые часто становятся заметными уже после начала работ. По словам эксперта по недвижимости Александра Бойко, больше всего рисков связано с состоянием фундамента, крыши и инженерных сетей. В старых домах нередко приходится полностью обновлять электропроводку, систему водоснабжения и отопления, а это существенно увеличивает расходы.

Кроме того, эксперт советует сразу предусматривать дополнительный финансовый резерв. Во время ремонта в старых домах часто оказываются проблемы, которые невозможно оценить во время первичного осмотра дома перед покупкой.