Цены на дома резко выросли: в каком городе квадратный метр стоит 1 420 долларов

Частные дома в нескольких городах запада Украины за год заметно подорожали, а отдельные области уже приблизились к столичным ценам. В то же время в части областных центров цены на такое жилье за год подскочили почти на треть.

Где на западе Украины самые дорогие частные дома?

По данным ЛУН, самые дорогие частные дома среди областных центров запада Украины сейчас во Львове и Ужгороде.

Если сравнивать общую стоимость дома, Львов уступает только Киеву – медианная цена здесь составляет около 210 тысяч долларов против 231 тысячи в столице.

Ужгород занимает третье место в Украине. Там медианная стоимость частного дома сейчас достигает примерно 169 тысяч долларов. Высокие цены фиксируют также в Ивано-Франковске и Черновцах, где спрос на частное жилье остается стабильно высоким.

Однако сравнение цен на дома более корректно трактовать с учетом площади, ведь она существенно отличается в зависимости от города,

– отмечает руководитель ЛУН Статистика Людмила Кирюхина.

Именно по этому показателю Львов стал самым дорогим на рынке частных домов – медианная стоимость квадратного метра здесь составляет 1 420 долларов.

В перечень также вошли:

Ужгород со стоимостью 1 190 долларов за квадратный метр;

Ивано-Франковск – 964 доллара за квадратный метр;

Черновцы – около 925 долларов за квадратный метр;

Луцк – около 880 долларов за квадратный метр.

Высокие цены на западе Украины объясняют прежде всего ограниченным количеством качественных домов на рынке. Дополнительно на стоимость влияют развитая инфраструктура и стабильный интерес покупателей к жилью в относительно безопасных регионах.

Зато самые низкие цены на дома сохраняются в Николаеве, Запорожье и Чернигове. Здесь стоимость квадратного метра колеблется от 425 до 455 долларов.

В каких городах дома дорожают быстрее всего?

Больше всего за год частные дома подорожали в Луцке – примерно на 27%. Почти такими же темпами растут цены в Черновцах и Ивано-Франковске.

Во Львове и Ужгороде жилье тоже продолжает дорожать, хотя уже не так резко, как несколько лет назад. По данным ЛУН, медианная стоимость квадратного метра дома во Львове за год выросла примерно на 17%, а в Ужгороде – на 15%.

Как видим, целом рынок частных домов в Украине остается неравномерным. В относительно безопасных регионах запада и в столице цены растут быстрее, тогда как в южных и восточных городах динамика слабее или отрицательная, что отражает разный уровень спроса и рисков на локальных рынках,

– объясняет эксперт.

На этом фоне часть восточных и южных регионов показывает совсем другую динамику. В Николаеве и Запорожье стоимость квадратного метра частных домов за год даже снизилась примерно на 4 – 5%.

Сколько стоят дома в Киеве?

В Киеве самые дорогие дома в Печерском районе, где цены достигают 925 тысяч долларов, а самые дешевые на левом берегу, в частности в Дарницком районе – 180 тысяч долларов.

В пригороде Киева, например, в Козине цены достигают 876 тысяч долларов, однако есть варианты до 100 тысяч долларов в населенных пунктах таких как Гостомель и Васильков.

По данным OLX Недвижимость, самые дешевые дома – это таунхаусы, средняя стоимость которых стартует от 50 тысяч долларов. Но из-за новых правил строительства количество доступных дешевых домов сократится.