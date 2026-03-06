Цены на квартиры в Украине разнятся в разы: где жилье самое дорогое

В 2026 году стоимость квартир в Украине продолжает зависеть от ситуации с безопасностью в городах. Самые высокие цены традиционно фиксируют в крупных городах запада страны, тогда как в прифронтовых регионах жилье значительно дешевле.

Сколько стоят однокомнатные квартиры на вторичке?

Самые дорогие однокомнатные квартиры предлагают во Львове и Киеве со средней стоимостью 72 тысячи и 70 тысяч долларов, сообщает ЛУН.

Смотрите также Зима без света изменила планы украинцев: только 20% планируют покупку жилья в 2026 году

Средняя цена однокомнатной квартиры в городах Украины составляет:

Ужгород – 69,5 тысяч долларов;

Одесса – 48 тысяч долларов;

Полтава – 38 тысяч долларов;

Чернигов – 35,5 тысяч долларов;

Днепр – 33 тысячи долларов;

Кропивницкий – 32 тысячи долларов.

Самые дешевые предложения – в Харькове, Николаеве и Запорожье. В Харькове цена выросла до 23 тысяч долларов, а в других двух городах, наоборот, снизилась до 20 тысяч и 15 тысяч долларов соответственно.

Какая стоимость двухкомнатных?

Самые дорогие двухкомнатные квартиры продают в Киеве и Львове, где средняя стоимость составляет 111 тысяч и 99,5 тысячи долларов.

В других городах цены немного ниже:

Ужгород – 95 тысяч долларов;

Черновцы – 82,1 тысячи долларов;

Винница – 72,5 тысячи долларов;

Одесса – 67 тысяч долларов;

Полтава – 54 тысячи долларов;

Днепр – 44 тысячи долларов;

Николаев – 31,9 тысячи долларов;

Запорожье – 22 тысячи долларов.

Сколько стоят трехкомнатные?

Самые дорогие трехкомнатные квартиры предлагают в Киеве и Львове. Средняя цена там составляет 165 тысяч и 125 тысяч долларов.

Стоимость трехкомнатных квартир в Украине:

Ужгород – 108 тысяч долларов;

Черновцы – 105 тысяч долларов;

Винница – 89,3 тысячи долларов;

Одесса – 85 тысяч долларов;

Ивано-Франковск – 81,7 тысяч долларов;

Тернополь – 80 тысяч долларов;

Черкассы – 77 тысяч долларов;

Полтава – 65 тысяч долларов.

Сколько стоит квадратный метр на первичке?

Самый дорогой квадратный метр в новостройках продают также во Львове и Киеве. Во Львове средняя цена составляет 1 350 долларов за квадратный метр, в Киеве – около 1 330 долларов.

В Одессе квадратный метр в новостройках стоит 1 160 долларов, в Днепре – около 1 070 долларов. В Черновцах и Виннице цена составляет 1 020 долларов за квадратный метр, в Ровно – около 1 010 долларов.

Самые низкие цены среди городов, где активно строят новое жилье, зафиксированы в южных и восточных регионах. В Николаеве квадратный метр стоит 690 долларов, в Харькове – около 660 долларов, в Запорожье – 550 долларов, в Сумах – около 590 долларов.

Где квартиры подорожали больше всего?