21 мая, 18:40
Цены на строительно-монтажные работы продолжают идти вверх: что подорожало больше всего
Основні тези
- Цены на строительно-монтажные работы в Украине выросли на 6,7% с января по март 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
- Подорожание зафиксировано во всех сегментах строительства.
За период с января по март 2025 года цены на строительно-монтажные работы в Украине выросли на 6,7%, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. Очередной скачок цен зафиксировали во всех сегментах строительства.
О том, что же подорожало наиболее ощутимо, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Обратите внимание В одной из областей цены на вторичное жилье выросли аж на 12%: какая ситуация в других регионах