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Недвижимость Аналитика рынка Цены на строительно-монтажные работы продолжают идти вверх: что подорожало больше всего
21 мая, 18:40
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Цены на строительно-монтажные работы продолжают идти вверх: что подорожало больше всего

Наталия Пристанская
Основні тези
  • Цены на строительно-монтажные работы в Украине выросли на 6,7% с января по март 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
  • Подорожание зафиксировано во всех сегментах строительства.

За период с января по март 2025 года цены на строительно-монтажные работы в Украине выросли на 6,7%, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. Очередной скачок цен зафиксировали во всех сегментах строительства.

О том, что же подорожало наиболее ощутимо, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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Как изменились цены на строительные работы

По информации статистического ведомства, в первом квартале 2025 года цены увеличились во всех сегментах строительства:

  • в жилищном строительстве зафиксировали рост на 7,2%;
  • в нежилом – на 7%;
  • в инженерном – на 6,3%.

Если сравнивать с предыдущим кварталом, то цены выросли на 1,9%, 2,1% и 1,9% соответственно.


За последний квартал строительно-монтажные работы в Украине подорожали / Фото Shutterstock

Если же анализировать изменения за год, то цены на строительные работы выросли на 6,8%, в частности: в жилом секторе – на 7,1%; нежилом – на 7,2%; инженерном – на 6,4%.

В 2024 году цены на строительно-монтажные работы увеличились на 7,9% по сравнению с предыдущим годом, а в 2023 году – на 15,8% относительно 2022.

В Госстате уточнили, что показатели приведены без учета временно оккупированных территорий и части территорий, где ведутся или недавно велись боевые действия.

Напомним, в 2024 году в Украине в эксплуатацию приняли 9,8 миллиона квадратных метров жилья. Это на 32% больше, чем было в течение предыдущего года.
Лидерами этого сегмента рынка недвижимости стали такие регионы – Киев, Киевщина и Львовщина.