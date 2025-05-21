Цены на строительно-монтажные работы продолжают идти вверх: что подорожало больше всего

За период с января по март 2025 года цены на строительно-монтажные работы в Украине выросли на 6,7%, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. Очередной скачок цен зафиксировали во всех сегментах строительства.

О том, что же подорожало наиболее ощутимо, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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