О том, какова ситуация со строительством жилья в Украине, 24 Канал рассказывает со ссылкой на аналитику GMK Center.
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Активизация рынка жилой недвижимости
По результатам 2024 года в целом в эксплуатацию приняли 9,8 миллиона квадратных метров жилья. Это на 32% больше, чем по итогам предыдущего года.
Лидерами являются следующие регионы:
- Киев: 1,41 миллиона квадратных метров – 14,5% от общего объема;
- Киевская область: 1,95 миллиона квадратных метров – 19,9%;
- Львовская область: 1,06 миллиона квадратных метров – 10,9%.
За 2024 год масштабы строительства жилья в Украине выросли на 32% / Фото Depositphotos
Что повлияло на увеличение объемов строительства
По словам гендиректора девелоперской компании Greenol Олега Приходько, на рост масштабов строительства повлияли следующие факторы:
- Действие государственных программ поддержки, в частности "еОсели", которая стимулировала спрос на жилье. В 2024 году объем выданных кредитов по программе составил 14,6 млильярда гривен – на 66% больше, чем годом ранее. План по "еОсели" на 2025 год предусматривает 20 миллиардов гривен.
- Активность застройщиков сосредоточилась в регионах, удаленных от боевых действий – на Киевщине, Львовщине, Закарпатье и Прикарпатье. Эти регионы стали магнитами для внутренне перемещенных лиц, а это соответственно усилило спрос на жилье и стимулировало завершение проектов, которые начали еще до полномасштабной войны.
- Постепенное налаживание логистики и стабилизация поставок строительных материалов, несмотря на высокие затраты на энергоносители и логистику, которые ощутимо выросли за последние 3 года.
По данным аналитиков, в Украине активно развивается ипотека. На конец 2024 года объем ипотеки на 30% превысил довоенный уровень, однако ее масштабы все еще абсолютно недостаточны в текущих условиях.