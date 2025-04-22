О том, какова ситуация со строительством жилья в Украине, 24 Канал рассказывает со ссылкой на аналитику GMK Center.

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Активизация рынка жилой недвижимости

По результатам 2024 года в целом в эксплуатацию приняли 9,8 миллиона квадратных метров жилья. Это на 32% больше, чем по итогам предыдущего года.

Лидерами являются следующие регионы:

Киев: 1,41 миллиона квадратных метров – 14,5% от общего объема;

Киевская область: 1,95 миллиона квадратных метров – 19,9%;

Львовская область: 1,06 миллиона квадратных метров – 10,9%.



За 2024 год масштабы строительства жилья в Украине выросли на 32% / Фото Depositphotos

Что повлияло на увеличение объемов строительства

По словам гендиректора девелоперской компании Greenol Олега Приходько, на рост масштабов строительства повлияли следующие факторы:

Действие государственных программ поддержки, в частности "еОсели", которая стимулировала спрос на жилье. В 2024 году объем выданных кредитов по программе составил 14,6 млильярда гривен – на 66% больше, чем годом ранее. План по "еОсели" на 2025 год предусматривает 20 миллиардов гривен.

Активность застройщиков сосредоточилась в регионах, удаленных от боевых действий – на Киевщине, Львовщине, Закарпатье и Прикарпатье. Эти регионы стали магнитами для внутренне перемещенных лиц, а это соответственно усилило спрос на жилье и стимулировало завершение проектов, которые начали еще до полномасштабной войны.

Постепенное налаживание логистики и стабилизация поставок строительных материалов, несмотря на высокие затраты на энергоносители и логистику, которые ощутимо выросли за последние 3 года.

По данным аналитиков, в Украине активно развивается ипотека. На конец 2024 года объем ипотеки на 30% превысил довоенный уровень, однако ее масштабы все еще абсолютно недостаточны в текущих условиях.