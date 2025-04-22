Про те, якою є ситуація з будівництвом житла в Україні, 24 Канал розповідає з посиланням на аналітику GMK Center.

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Активізація ринку житлової нерухомості

За результатами 2024 року загалом в експлуатацію прийняли 9,8 мільйона квадратних метрів житла. Це на 32% більше, ніж за підсумками попереднього року.

Лідерами є такі регіони:

Київ: 1,41 мільйона квадратних метрів – 14,5% від загального обсягу;

Київська область: 1,95 мільйона квадратних метрів – 19,9%;

Львівська область: 1,06 мільйона квадратних метрів – 10,9%.



За 2024 рік масштаби будівництва житла в Україні зросли на 32% / Фото Depositphotos

Що вплинуло на збільшення обсягів будівництва

За словами гендиректора девелоперської компанії Greenol Олега Приходька, на зростання масштабів будівництва вплинули такі фактори:

Дія державних програм підтримки, зокрема "єОселі", яка стимулювала попит на житло. У 2024 році обсяг виданих кредитів за програмою становив 14,6 млільярда гривень – на 66% більше, ніж роком раніше. План по "єОселі" на 2025 рік передбачає 20 мільярдів гривень.

Активність забудовників зосередилася у регіонах, віддалених від бойових дій – на Київщині, Львівщині, Закарпатті та Прикарпатті. Ці регіони стали магнітами для внутрішньо переміщених осіб, а це відповідно посилило попит на житло і стимулювало завершення проєктів, які розпочали ще до повномасштабної війни.

Поступове налагодження логістики та стабілізація постачання будівельних матеріалів, попри високі витрати на енергоносії та логістику, які відчутно зросли за останні 3 роки.

За даними аналітиків, в Україні активно розвивається іпотека. На кінець 2024 року обсяг іпотеки на 30% перевищив довоєнний рівень, однак її масштаби все ще є абсолютно недостатніми в поточних умовах.