Большие квартиры в центре городов: что делает сталинки популярными в 2026 году
Сталинки в Украине сохраняют стабильный спрос, несмотря на активное строительство новых жилых комплексов. Покупатели выбирают такие квартиры из-за большой площади, расположения в центре городов и качества строительства.
Почему спрос на сталинки не снижается?
Сталинки расположены преимущественно в центральных районах городов, где уже сформирована инфраструктура, есть транспорт, парки и социальные объекты, пишут Новости.LIVE.
Это среда, которую не нужно ждать годами, как в новых жилых комплексах. Именно локация остается одним из ключевых факторов выбора для покупателей.
В то же время предложение такого жилья ограничено, поскольку новые дома этого типа не возводят. Качественные квартиры быстро исчезают с рынка, поэтому спрос остается стабильным даже при высокой стоимости.
На этом фоне сталинки все чаще воспринимают не как устаревший фонд, а как отдельный сегмент жилья с четкими преимуществами.
Какую площадь имеют квартиры в сталинках?
Одна из главных причин спроса – площадь квартир, которая существенно больше жилья в домах более поздних периодов, сообщает RealExpert.
Типичные однокомнатные квартиры имеют от 32 квадратных метров, двухкомнатные – от 44 до 70 квадратных метров, а трехкомнатные от 57 до 85 квадратов. Четырехкомнатные квартиры часто достигают 90 – 110 квадратных метров.
В большинстве случаев общая площадь квартир на вторичном рынке составляет от 45 до 100 квадратных метров, но отдельные варианты могут быть больше в зависимости от планировки.
Интересно! Важной особенностью остаются и кухни, площадь которых часто составляет 10 – 15 квадратных метров, что больше, чем во многих других типах жилья.
Какие характеристики также влияют на выбор?
Сталинки отличаются высокими потолками от 3,2 метра и более. Это создает ощущение простора и позволяет менять планировку под современные потребности.
Квартиры имеют большие комнаты и отдельные помещения, что делает их более удобными для проживания. А также толстые кирпичные стены, которые обеспечивают лучшую шумоизоляцию и стабильную температуру в квартире.
Какие риски следует учитывать покупателям?
Основной риск связан с возрастом домов, ведь инженерные сети могут быть изношенными и нуждаться в замене. Это влияет на стоимость ремонта, который в таких квартирах часто является необходимым.
Также расходы на содержание могут быть выше из-за большой площади жилья. В то же время состояние квартиры напрямую влияет на скорость продажи, ведь без ремонта такие объекты продаются дольше даже при стабильном спросе.