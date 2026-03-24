Большие квартиры в центре городов: что делает сталинки популярными в 2026 году

Сталинки в Украине сохраняют стабильный спрос, несмотря на активное строительство новых жилых комплексов. Покупатели выбирают такие квартиры из-за большой площади, расположения в центре городов и качества строительства.

Почему спрос на сталинки не снижается?

Сталинки расположены преимущественно в центральных районах городов, где уже сформирована инфраструктура, есть транспорт, парки и социальные объекты, пишут Новости.LIVE.

Смотрите также Украинцы отказываются от "голых стен": какое жилье теперь в приоритете

Это среда, которую не нужно ждать годами, как в новых жилых комплексах. Именно локация остается одним из ключевых факторов выбора для покупателей.

В то же время предложение такого жилья ограничено, поскольку новые дома этого типа не возводят. Качественные квартиры быстро исчезают с рынка, поэтому спрос остается стабильным даже при высокой стоимости.

На этом фоне сталинки все чаще воспринимают не как устаревший фонд, а как отдельный сегмент жилья с четкими преимуществами.

Какую площадь имеют квартиры в сталинках?

Одна из главных причин спроса – площадь квартир, которая существенно больше жилья в домах более поздних периодов, сообщает RealExpert.

Типичные однокомнатные квартиры имеют от 32 квадратных метров, двухкомнатные – от 44 до 70 квадратных метров, а трехкомнатные от 57 до 85 квадратов. Четырехкомнатные квартиры часто достигают 90 – 110 квадратных метров.

В большинстве случаев общая площадь квартир на вторичном рынке составляет от 45 до 100 квадратных метров, но отдельные варианты могут быть больше в зависимости от планировки.

Интересно! Важной особенностью остаются и кухни, площадь которых часто составляет 10 – 15 квадратных метров, что больше, чем во многих других типах жилья.

Какие характеристики также влияют на выбор?

Сталинки отличаются высокими потолками от 3,2 метра и более. Это создает ощущение простора и позволяет менять планировку под современные потребности.

Квартиры имеют большие комнаты и отдельные помещения, что делает их более удобными для проживания. А также толстые кирпичные стены, которые обеспечивают лучшую шумоизоляцию и стабильную температуру в квартире.

Какие риски следует учитывать покупателям?