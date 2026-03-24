Чому попит на сталінки не знижується?

Сталінки розташовані переважно у центральних районах міст, де вже сформована інфраструктура, є транспорт, парки та соціальні об'єкти, пишуть Новини.LIVE.

Дивіться також Українці відмовляються від "голих стін": яке житло тепер у пріоритеті

Це середовище, яке не потрібно чекати роками, як у нових житлових комплексах. Саме локація залишається одним із ключових факторів вибору для покупців.

Водночас пропозиція такого житла обмежена, оскільки нові будинки цього типу не зводять. Якісні квартири швидко зникають з ринку, тому попит залишається стабільним навіть за високої вартості.

На цьому тлі сталінки дедалі частіше сприймають не як застарілий фонд, а як окремий сегмент житла з чіткими перевагами.

Яку площу мають квартири у сталінках?

Одна з головних причин попиту – площа квартир, яка суттєво більша за житло у будинках пізніших періодів, повідомляє RealExpert.

Типові однокімнатні квартири мають від 32 квадратних метрів, двокімнатні – від 44 до 70 квадратних метрів, а трикімнатні від 57 до 85 квадратів. Чотирикімнатні квартири часто сягають 90 – 110 квадратних метрів.

У більшості випадків загальна площа квартир на вторинному ринку становить від 45 до 100 квадратних метрів, але окремі варіанти можуть бути більшими залежно від планування.

Цікаво! Важливою особливістю залишаються і кухні, площа яких часто становить 10 – 15 квадратних метрів, що більше, ніж у багатьох інших типах житла.

Які характеристики також впливають на вибір?

Сталінки вирізняються високими стелями від 3,2 метра і більше. Це створює відчуття простору та дозволяє змінювати планування під сучасні потреби.

Квартири мають великі кімнати та окремі приміщення, що робить їх більш зручними для проживання. А також товсті цегляні стіни, які забезпечують кращу шумоізоляцію та стабільну температуру у квартирі.

Які ризики варто враховувати покупцям?