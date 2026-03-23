Жуткие свиньи повсюду: как дом в Монтесито возмутил соседей

В Калифорнии, где расположены дорогие поместья и живут состоятельные американцы, возник конфликт из-за необычного дома. Владелица годами собирала коллекцию свиней, но часть соседей требует убрать их двор.

Почему дом стал проблемой для района?

Дом, получивший неофициальное название "Pig House", принадлежит Никки Гроссо, пишет New York Post.

Смотрите также Американец продал дом по советам ChatGPT и заработал 100 тысяч долларов

В нем собрано около 6 тысяч фигурок свиней, размещенных как в помещении, так и на фасаде и дворе. Декор охватывает практически всю территорию, из-за чего дом заметно отличается от других объектов в Монтесито.

Как выглядит "Pig House" в Монтесито / Фото New York Post

Именно это вызвало недовольство части соседей. Они считают, что такой вид не соответствует уровню района, где недвижимость отличается сдержанным дизайном и высокой стоимостью.

Отдельной причиной конфликта стало внимание посторонних людей. Дом превратился в местную достопримечательность: возле него останавливаются туристы, приходят прохожие и велосипедисты. Это создает дополнительное движение в жилой зоне, которая должна была бы быть закрытой и тихой.

Как появилась коллекция и что планирует владелица?

Коллекция началась как подарок мужу Никки Гроссо, который работал в полиции. Со временем это переросло в многолетнее увлечение: она покупала фигурки во время путешествий и постепенно заполнила ими дом.

После смерти мужа в 2019 году эта коллекция приобрела для нее личное значение. Она не соглашается с критикой соседей и объясняет, что собранные вещи связаны с воспоминаниями о семье. Сама коллекция насчитывает более 6 тысяч фигурок свиней, пишет Sfgate.

Фигурки свиней в доме / Фото Sfgate

В то же время женщина планирует продать дом после выхода на пенсию примерно через полтора года, и думает о том, чтобы отдельно продать коллекцию.

Как в Канаде дома превратили в комплекс?