Почему дом стал проблемой для района?

Дом, получивший неофициальное название "Pig House", принадлежит Никки Гроссо, пишет New York Post.

В нем собрано около 6 тысяч фигурок свиней, размещенных как в помещении, так и на фасаде и дворе. Декор охватывает практически всю территорию, из-за чего дом заметно отличается от других объектов в Монтесито.

Именно это вызвало недовольство части соседей. Они считают, что такой вид не соответствует уровню района, где недвижимость отличается сдержанным дизайном и высокой стоимостью.

Отдельной причиной конфликта стало внимание посторонних людей. Дом превратился в местную достопримечательность: возле него останавливаются туристы, приходят прохожие и велосипедисты. Это создает дополнительное движение в жилой зоне, которая должна была бы быть закрытой и тихой.

Как появилась коллекция и что планирует владелица?

Коллекция началась как подарок мужу Никки Гроссо, который работал в полиции. Со временем это переросло в многолетнее увлечение: она покупала фигурки во время путешествий и постепенно заполнила ими дом.

После смерти мужа в 2019 году эта коллекция приобрела для нее личное значение. Она не соглашается с критикой соседей и объясняет, что собранные вещи связаны с воспоминаниями о семье. Сама коллекция насчитывает более 6 тысяч фигурок свиней, пишет Sfgate.

В то же время женщина планирует продать дом после выхода на пенсию примерно через полтора года, и думает о том, чтобы отдельно продать коллекцию.

