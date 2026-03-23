Чому будинок став проблемою для району?

Будинок, який отримав неофіційну назву "Pig House", належить Ніккі Гроссо, пише New York Post.

Дивіться також Американець продав будинок за порадами ChatGPT і заробив 100 тисяч доларів

У ньому зібрано близько 6 тисяч фігурок свиней, розміщених як у приміщенні, так і на фасаді та подвір'ї. Декор охоплює практично всю територію, через що будинок помітно відрізняється від інших об'єктів у Монтесіто.

Як виглядає "Pig House" у Монтесіто / Фото New York Post

Саме це викликало невдоволення частини сусідів. Вони вважають, що такий вигляд не відповідає рівню району, де нерухомість вирізняється стриманим дизайном і високою вартістю.

Окремою причиною конфлікту стала увага сторонніх людей. Будинок перетворився на місцеву цікавинку: біля нього зупиняються туристи, приходять перехожі та велосипедисти. Це створює додатковий рух у житловій зоні, яка мала б бути закритою і тихою.

Як з'явилася колекція і що планує власниця?

Колекція почалася як подарунок чоловікові Ніккі Гроссо, який працював у поліції. З часом це переросло у багаторічне захоплення: вона купувала фігурки під час подорожей і поступово заповнила ними будинок.

Після смерті чоловіка у 2019 році ця колекція набула для неї особистого значення. Вона не погоджується з критикою сусідів і пояснює, що зібрані речі пов'язані зі спогадами про родину, пише Sfgate.

Фігурки свиней у домі / Фото Sfgate

Водночас жінка планує продати будинок після виходу на пенсію приблизно через півтора року, і думає про те, щоб окремо продати колекцію.

Як у Канаді будинки перетворили у комплекс?