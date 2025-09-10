В Украине продолжают активно возводить жилье, и выбор материалов для строительства играет важную роль в комфорте и долговечности будущих домов. Эксперты отмечают: сейчас в большинстве случаев многоэтажки сооружают по монолитно-каркасной технологии.

Больше об этом рассказал эксперт по строительству Назар Процик в интервью 24 Каналу.

Из чего в Украине сейчас строят жилье?

Как пояснил эксперт, сначала заливают сваи и фундамент, затем формируется каркас из бетона и арматуры, который становится основой всего здания.

Далее наступает этап заполнения стен. Среди самых распространенных материалов – газоблок и керамоблок (кирпич). Оба варианта имеют свои сильные стороны:

кирпич отмечается прочностью и лучшей шумоизоляцией,

Для высотных жилых комплексов чаще используют кирпич именно из-за его способности гасить лишние звуки. Зато частные или небольшие двухэтажные дома все чаще строят из газоблока - он легче и создает меньшую нагрузку на фундамент.

В общем и кирпич, и газоблок – это вполне приемлемые варианты, главное – учитывать ваши ожидания относительно комфорта,

– отметил Нараз Процик.

Не менее важную роль играют и окна. Традиционно устанавливают металлопластиковые конструкции, но все больше застройщиков отдают предпочтение алюминиевым профилям, которые имеют дополнительные преимущества в эксплуатации. Относительно утепления фасадов, чаще всего применяют минеральную вату или пенопласт. Выбор материала и его толщина зависят от стен и требований к энергоэффективности.



Итак, современное жилье в Украине обычно сочетает монолитный каркас, стены из кирпича или газоблока, современные оконные системы и качественное утепление. Остальные же решения зависят от конкретного проекта и ожиданий будущих жителей.

