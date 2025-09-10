Сучасні тренди будівництва: з чого зводять житло в Україні
- В Україні житло часто будується за монолітно-каркасною технологією з використанням газоблоку та керамоблоку (цегли) для стін.
- Для віконних систем використовують металопластикові або алюмінієві профілі, а для утеплення фасадів – мінеральну вату або пінопласт.
В Україні продовжують активно зводити житло, і вибір матеріалів для будівництва відіграє важливу роль у комфорті та довговічності майбутніх будинків. Експерти зазначають: нині у більшості випадків багатоповерхівки споруджують за монолітно-каркасною технологією.
Більше про це розповів експерт з будівництва Назар Процик в інтерв'ю 24 Каналу.
З чого в Україні зараз будують житло?
Як пояснив експерт, спершу заливають палі та фундамент, потім формується каркас із бетону й арматури, який стає основою всієї будівлі.
Далі настає етап заповнення стін. Серед найпоширеніших матеріалів – газоблок та керамоблок (цегла). Обидва варіанти мають свої сильні сторони:
- цегла відзначається міцністю та кращою шумоізоляцією,
- тоді як газоблок виграє у теплопровідності, але поступається у міцності та захисті від шуму.
Для висотних житлових комплексів частіше використовують цеглу саме через її здатність гасити зайві звуки. Натомість приватні чи невеликі двоповерхові будинки все частіше будують із газоблоку — він легший і створює менше навантаження на фундамент.
Загалом і цегла, і газоблок – це цілком прийнятні варіанти, головне – враховувати ваші очікування щодо комфорту,
– зазначив Нараз Процик.
Не менш важливу роль відіграють і вікна. Традиційно встановлюють металопластикові конструкції, але все більше забудовників віддають перевагу алюмінієвим профілям, які мають додаткові переваги в експлуатації. Щодо утеплення фасадів, найчастіше застосовують мінеральну вату або пінопласт. Вибір матеріалу та його товщина залежать від стін та вимог до енергоефективності.
З чого в Україні зараз будують житло / Фото 24 Каналу
Отже, сучасне житло в Україні зазвичай поєднує монолітний каркас, стіни з цегли або газоблоку, сучасні віконні системи та якісне утеплення. Решта ж рішень залежить від конкретного проєкту та очікувань майбутніх мешканців.
Які зараз ціни на нерухомість в Україні?
Ціни на житло в Україні продовжують зростати в середньому на 10 – 15% щороку. Це зумовлено внутрішньою міграцією до безпечніших регіонів та збереженим попитом при обмеженій пропозиції.
Серед темпів інфляції – на рівні 9 – 10% у 2025 році – такий приріст цін вважається виправданим. Наприклад, у Києві зростання становить близько 9%, а у Львові ціни залишаються стабільними, натомість в Ужгороді та Тернополі зафіксували невелике зниження.