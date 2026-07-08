Субсидия есть, но получить ее сложно: как теневая аренда мешает ВПЛ оформить пособие

ВНП могут получить субсидию на аренду жилья, если тратят на нее значительную часть дохода. Однако на практике эта помощь зачастую остается недоступной, поскольку арендодатели не хотят оформлять аренду официально.

Почему ВПЛ сложно получить субсидию на аренду

Как сообщил народный депутат Павел Фролов, субсидия на аренду для переселенцев начала действовать в конце января 2025 года.

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Она рассчитана на семьи ВПЛ, у которых расходы на жилье составляют более 20% совокупного дохода. Однако само наличие программы не гарантирует, что человек сможет ею воспользоваться.

Для оформления помощи требуется официальный договор аренды, а на рынке жилья это часто становится проблемой. Если владелец сдает квартиру без документов, переселенец не может должным образом подтвердить расходы и получить субсидию.

Из-за этого программа не стала массовой, хотя для многих ВПЛ аренда остается одним из самых крупных ежемесячных платежей.

Почему владельцы не хотят заключать официальные договоры

Главная причина – налоги. Часть арендодателей не хочет показывать доход от сдачи квартиры или дома, поэтому предпочитает неформальные договоренности.

Кроме того, после сдачи жилья в аренду владелец теряет льготу по уплате налога на недвижимое имущество. Он начисляется на всю площадь объекта – до 1,5% в год от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр и устанавливается местным самоуправлением,

– пояснил Павел Фролов.

Поэтому для части владельцев официальный договор воспринимается не как защита, а как дополнительные расходы.

Как государство хочет вывести аренду из тени

Верховная Рада уже приняла закон №15111-д, который должен изменить налоговые условия для арендодателей с 1 января 2027 года. НДФЛ для них снизят с 18% до 5%, а вместе с военным сбором общая нагрузка составит 10%.

Однако для владельцев, сдающих жилье ВПЛ, этого может оказаться недостаточно. Согласно действующему экспериментальному проекту, государство уже компенсирует им большую часть налогов, если договор оформлен официально.

Альтернативный законопроект №15031-2 предлагает полностью освободить от НДФЛ владельцев, сдающих жилье ВПЛ и военнослужащим. Именно это должно сделать официальную аренду более выгодной для арендодателей и более доступной для переселенцев.