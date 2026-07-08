Почему ВПЛ сложно получить субсидию на аренду

Как сообщил народный депутат Павел Фролов, субсидия на аренду для переселенцев начала действовать в конце января 2025 года.

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Она рассчитана на семьи ВПЛ, у которых расходы на жилье составляют более 20% совокупного дохода. Однако само наличие программы не гарантирует, что человек сможет ею воспользоваться.

Для оформления помощи требуется официальный договор аренды, а на рынке жилья это часто становится проблемой. Если владелец сдает квартиру без документов, переселенец не может должным образом подтвердить расходы и получить субсидию.

Из-за этого программа не стала массовой, хотя для многих ВПЛ аренда остается одним из самых крупных ежемесячных платежей.

Почему владельцы не хотят заключать официальные договоры

Главная причина – налоги. Часть арендодателей не хочет показывать доход от сдачи квартиры или дома, поэтому предпочитает неформальные договоренности.

Кроме того, после сдачи жилья в аренду владелец теряет льготу по уплате налога на недвижимое имущество. Он начисляется на всю площадь объекта – до 1,5% в год от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр и устанавливается местным самоуправлением,

– пояснил Павел Фролов.

Поэтому для части владельцев официальный договор воспринимается не как защита, а как дополнительные расходы.

Как государство хочет вывести аренду из тени

Верховная Рада уже приняла закон №15111-д, который должен изменить налоговые условия для арендодателей с 1 января 2027 года. НДФЛ для них снизят с 18% до 5%, а вместе с военным сбором общая нагрузка составит 10%.

Однако для владельцев, сдающих жилье ВПЛ, этого может оказаться недостаточно. Согласно действующему экспериментальному проекту, государство уже компенсирует им большую часть налогов, если договор оформлен официально.

Альтернативный законопроект №15031-2 предлагает полностью освободить от НДФЛ владельцев, сдающих жилье ВПЛ и военнослужащим. Именно это должно сделать официальную аренду более выгодной для арендодателей и более доступной для переселенцев.