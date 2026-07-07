Что изменится в сфере продажи единственного жилья

В Верховной Раде готовят законопроект, который должен ввести обязательную проверку перед продажей, выселением или иным отчуждением единственного жилья социально уязвимого человека, пишет "Судебно-юридическая газета".

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Проверку должны проводить органы социальной защиты. Идея заключается в том, чтобы человек не терял квартиру или дом автоматически – без оценки его ситуации, социального статуса и последствий такого решения.

Защита нужна людям, которые могут оказаться без жилья из-за:

долгов;

исполнительных производств;

мошеннических схем;

необдуманных сделок;

искусственно созданных или небольших долгов, в частности за коммунальные услуги.

Особенно уязвимыми называют людей, которые не могут физически защищать свои права в суде, не имеют поддержки родственников или нуждаются в постоянном уходе. Отдельно упоминают военнослужащих, которые находятся на фронте и не могут контролировать все юридические процессы, связанные со своим имуществом.

Проблема в том, что действующие правила не всегда достаточно надежно защищают единственное жилье. Формально определенные меры предосторожности уже существуют, например, в случаях с незначительной суммой задолженности. Но на практике исполнители, нотариусы и государственные регистраторы не всегда проверяют, действительно ли человек относится к уязвимой категории и что для него будет означать потеря квартиры или дома.

По замыслу авторов, перед продажей или переоформлением единственного жилья следует отдельно оценивать ситуацию человека. Если он рискует остаться без крыши над головой, жилье не должно отчуждаться без альтернативного обеспечения.

Отдельно предлагается урегулировать случаи, когда государство или местные власти берут на себя заботу о уязвимом человеке. В такой ситуации его имущество не должно переходить в пользу других лиц, особенно по заниженной стоимости.

Именно этот пробел и хотят устранить, чтобы человек не лишился единственной квартиры или дома из-за мошеннической схемы, юридической неосведомленности или невозможности вовремя защитить себя.

При каких долгах могут отобрать единственное жилье

В 2026 году единственное жилье могут принудительно продать только в том случае, если сумма долга превышает 50 минимальных зарплат. То есть когда сумма задолженности превышает 432 тысячи гривен.

Само наличие долга еще не означает автоматической потери недвижимости. Для принудительной продажи требуется решение суда и официальное исполнительное производство.