Що зміниться у продажі єдиного житла

У Верховній Раді готують законопроєкт, який має запровадити обов'язкову перевірку перед продажем, виселенням або іншим відчуженням єдиного житла соціально вразливої людини, пише Судово-юридична газета.

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Перевірку повинні проводити органи соціального захисту. Ідея в тому, щоб людина не втрачала квартиру чи будинок автоматично – без оцінки її ситуації, соціального статусу та наслідків такого рішення.

Захист потрібен людям, які можуть опинитися без житла через:

борги;

виконавчі провадження;

шахрайські схеми;

необдумані правочини;

штучно створені або невеликі борги, зокрема за комунальні послуги.

Особливо вразливими називають людей, які не можуть фізично захищати свої права в суді, не мають підтримки родичів або потребують постійного догляду. Окремо згадують військовослужбовців, які перебувають на фронті й не можуть контролювати всі юридичні процеси навколо свого майна.

Проблема в тому, що чинні правила не завжди захищають єдине житло достатньо надійно. Формально певні запобіжники вже є, наприклад у випадках із незначною сумою боргу. Але на практиці виконавці, нотаріуси та держреєстратори не завжди перевіряють, чи справді людина належить до вразливої категорії та що для неї означатиме втрата квартири або будинку.

За задумом авторів, перед продажем або переоформленням єдиного житла мають окремо оцінювати ситуацію людини. Якщо вона ризикує залишитися без даху над головою, житло не повинні відчужувати без альтернативного забезпечення.

Окремо пропонують врегулювати випадки, коли держава або місцева влада бере на себе догляд за вразливою людиною. У такій ситуації її майно не має переходити на користь інших осіб, особливо за заниженою вартістю.

Саме цю прогалину й хочуть закрити, щоб людина не втратила єдину квартиру чи будинок через схему, юридичну необізнаність або неможливість вчасно захистити себе.

За яких боргів можуть забрати єдине житло

У 2026 році єдине житло можуть примусово продати лише тоді, коли сума боргу перевищує 50 мінімальних зарплат. Тобто коли сума заборгованості перевищує 432 тисячі гривень.

Сама наявність боргу ще не означає автоматичної втрати нерухомості. Для примусового продажу потрібне рішення суду та офіційне виконавче провадження.