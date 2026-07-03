Какие дома сильнее всего нагреваются в жару

Старые дома не обязательно хуже переносят жару, рассказал кандидат технических наук Андрей Яворский в комментарии УНИАН.

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Летом комфортнее всего часто бывает именно в кирпичных многоэтажках. В классических кирпичных домах толщина стен может достигать около 60 сантиметров. Такая массивная стена медленнее нагревается, поэтому квартира дольше сохраняет прохладу.

Трудности летом обычно возникают в старых панельных домах. Их стены сделаны из железобетона, который проводит тепло лучше, чем кирпич. К тому же панели значительно тоньше – около 30 сантиметров. Днем они быстро нагреваются, а потом еще долго отдают накопленное тепло, поэтому квартира может не охлаждаться даже ночью.

Особенно это ощутимо в угловых квартирах и на последних этажах. В первых сериях советских панельных домов часто не было технического пространства между последним этажом и крышей. Из-за этого тепло от крыши быстрее переходит в квартиру под ней. А плоская крыша в жару может прогреваться до более чем 50 градусов.

Современные монолитно-каркасные дома могут иметь лучшую теплоизоляцию, чем старые панельные дома, но это не всегда спасает от перегрева. Если в квартире много панорамных окон, особенно выходящих на запад или юг, солнце все равно будет быстро нагревать помещение.

Газоблок, как и кирпич, может сдерживать поступление лишнего тепла. В то же время даже хорошие стены не дадут нужного эффекта, если больше всего тепла попадает внутрь через большие окна.

На температуру влияет и то, что находится вокруг дома. Зеленый двор с деревьями и тенью уменьшает нагрев, но асфальт, бетон и плотная застройка накапливают тепло и отдают его обратно в воздух.

Как охладить квартиру без кондиционера

Прежде всего, не следует пропускать солнце внутрь. Для этого подойдут солнечные навесы, солнцезащитные жалюзи, плотные шторы с отражающим слоем или специальные пленки на стекло. Такие пленки пропускают видимый свет, но отражают инфракрасное излучение.

Днем в жару окна лучше держать закрытыми и зашториненными. Если открыть их в самые жаркие часы, в квартиру поступит теплый воздух, и температура внутри только повысится. Проветривать жилье лучше ночью или рано утром, когда на улице прохладнее.

Также вентилятор не стоит рассматривать как полноценное средство охлаждения комнаты. Он помогает только тогда, когда направлен на человека, ведь сам по себе просто гонит воздух. Бутылка со льдом возле вентилятора тоже не дает существенного эффекта для всего помещения.

На каком этаже лучше покупать квартиру

Наиболее удобными обычно считаются квартиры между первым и предпоследним этажами – то есть с третьего по восьмой этаж. Они остаются самыми популярными и самыми дорогими на рынке жилья.

Такие квартиры лучше сохраняют тепло зимой и медленнее нагреваются летом, поскольку окружены другими квартирами. Благодаря этому жильцы тратят меньше денег на отопление и кондиционирование.