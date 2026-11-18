Переселенцы могут получать субсидию на коммунальные услуги, даже если арендуют квартиру без письменного договора. При этом они имеют право на пособие на проживание для ВПЛ, ведь эти две выплаты можно получать одновременно.

Могут ли ВПЛ получать субсидию без договора аренды

ВПЛ могут оформить жилищную субсидию по месту фактического проживания, даже если у них нет письменного договора аренды. Для подтверждения адреса используется справка ВПЛ. Пособие на проживание переселенцев не учитывается в совокупном доходе домохозяйства при расчете субсидии, пишет "Мост поддержки".

Рекомендую проверить свое право на субсидию, даже если вы получаете помощь на проживание ВПЛ или не имеете письменного договора аренды, – подчеркнула представительница Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Ольга Алтунина.

Если в квартире зарегистрированы собственник или другие люди, которые фактически не проживают вместе с переселенцами, их доходы и имущественное положение при определенных условиях не учитываются при назначении субсидии.

Размер помощи для каждого домохозяйства определяется индивидуально. Он зависит от доходов семьи, количества ее членов и стоимости коммунальных услуг в пределах установленных социальных нормативов.

Как переселенцам оформить субсидию на коммунальные услуги в 2026 году

Для оформления субсидии переселенцам необходимо подготовить заявление, декларацию о доходах и справку ВПЛ. При необходимости Пенсионный фонд может запросить дополнительные документы, в частности для подтверждения фактического проживания или состава домохозяйства.

Подать заявление на назначение субсидии можно несколькими способами:

онлайн через веб-портал Пенсионного фонда Украины;

через портал "Дия";

лично в сервисном центре ПФУ или ЦПАУ.

После рассмотрения документов решение можно проверить в личном кабинете на портале Пенсионного фонда. Если в назначении субсидии отказали, стоит выяснить причину и, при необходимости, исправить ошибки или предоставить дополнительные документы.

Если подать заявление до 30 ноября 2026 года включительно, субсидию могут назначить с начала отопительного сезона, но не ранее возникновения права на нее. Переселенцам, которые арендуют жилье без договора, также стоит проверить, правильно ли указан адрес фактического проживания в справке ВПЛ.

Напомним, лица, пользующиеся льготами на коммунальные услуги, должны в течение 30 календарных дней уведомлять Пенсионный фонд об изменениях, влияющих на право на пособие или его размер. В частности, это касается смены места проживания, состава семьи и перечня коммунальных услуг.