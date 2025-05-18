Кто может оформить субсидию на аренду квартиры и что для этого нужно
- Внутренне перемещенные лица имеют право на субсидию на аренду жилья.
- Однако помощь можно получить при условии, если соблюдены определенные критерии.
- Какие это критерии и как рассчитывается размер субсидии – рассказываем далее.
Оформить субсидию на аренду жилья в Украине имеют право внутренне перемещенные лица. Однако получить финансовую поддержку смогут не все ВПЛ – существуют определенные критерии.
Оформить субсидию можно как офлайн, так и онлайн, воспользовавшись услугами электронного Пенсионного фонда. Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на инструкции от Минсоцполитики.
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Кто может получить субсидию на аренду жилья
- ВПЛ, которые выехали с территорий, где продолжаются или продолжались боевые действия, или с временно оккупированных территорий в любой регион на подконтрольной Украине;
- не имеют в собственности жилья с общей площадью более 13,65 квадрата на каждого члена семьи;
- их жилье уничтожено или повреждено и является непригодным для проживания;
- они не получают пособие на проживание и тратят на аренду более 20% дохода;
- и соответствуют имущественным критериям.
Какие документы нужны
Арендодатель и ВПЛ вместе подают заполненное заявление и одновременно подписывают примерный договор аренды. Также при необходимости у заявителей могут просить и другие документы.
Примерный договор можно получить в отделениях сервисных центров Пенсионного фонда, онлайн на сайте ПФУ, а также в ЦНАПе.
Какой размер субсидии
Сумма определяется индивидуально с учетом уровня доходов семьи, количества членов семьи и стоимости аренды жилья. Она не будет влиять на получение субсидии на оплату коммунальных услуг.
Основные показатели для расчета:
- средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры общей площадью 35,22 квадрата (193,6 гривны за квадрат);
- корректирующие коэффициенты и социальная норма жилья – 13,65 квадрата на человека, но не менее 35,22 квадрата на семью.
Однако общая площадь квартиры не может превышать 130 квадратных метров.