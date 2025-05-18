Оформити субсидію можна як офлайн, так і онлайн, скориставшись послугами електронного Пенсійного фонду. Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на інструкції від Мінсоцполітики.

До теми Українцям видають гроші на оренду житла: кому і скільки

Хто може отримати субсидію на оренду

ВПО, які виїхали з територій, де тривають або тривали бойові дії, або з тимчасово окупованих територій до будь-якого регіону на підконтрольній Україні;

не мають у власності житла із загальною площею понад 13,65 квадрата на кожного члена сім'ї;

їхнє житло знищене або пошкоджене і є непридатним для проживання;

вони не отримують допомогу на проживання й витрачають на оренду понад 20% доходу;

і відповідають майновим критеріям.

Які документи потрібні

Орендодавець та ВПО разом подають заповнену заяву та одночасно підписують примірний договір оренди. Також за потреби в заявників можуть просити й інші документи.

Примірний договір можна отримати у відділеннях сервісних центрів Пенсійного фонду, онлайн на сайті ПФУ, а також у ЦНАПі.

Який розмір субсидії

Сума визначається індивідуально з урахуванням рівня доходів родини, кількості членів сім’ї та вартості оренди житла. Вона не впливатиме на отримання субсидії на оплату комунальних послуг.

Основні показники для розрахунку:

середня вартість оренди однокімнатної квартири загальною площею 35,22 квадрата (193,6 гривні за квадрат);

коригувальні коефіцієнти та соціальна норма житла – 13,65 квадрата на особу, але не менш ніж 35,22 квадрата на родину.

Однак загальна площа квартири не може перевищувати 130 квадратних метрів.