Як розповідають фахівці будівельної компанії blago, в Україні немає обмежень щодо кількості оформленої нерухомості на одну людину. Тобто фізична особа може мати хоч 50 квартир, якщо дотримуватиметься юридичних процедур, передає 24 Канал.
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Чи є винятки в правах на володіння нерухомістю
Винятком є лише земельні ділянки сільськогосподарського призначення – максимум 100 гектарів на одного українця.
Адже іноземним громадянам землю купувати взагалі не можна, скільки років вони в Україні не прожили б. У випадку, якщо іноземці успадкують землю, вони мають продати її протягом року.
Коли право власності не гарантує повну свободу
Хоча обмежень щодо купівлі житлової чи комерційної нерухомості немає, є ситуації, які впливають на можливість розпоряджатися майном:
- Арешт чи застава – обмеження на продаж або передавання майна.
- Спільна власність – потрібна згода всіх співвласників на будь-які дії щодо нерухомості.
- Недійсний договір – угоди без нотаріуса або з порушеннями можуть бути оскаржені.
- Історичні будівлі – потрібен дозвіл органів охорони культурної спадщини на будь-які зміни.
- Податкові заборгованості – можуть призвести до штрафів чи втрати майна.
Як безпечно оформити кілька об'єктів
Щоб уникнути юридичних і фінансових ризиків, дотримуйтесь кількох ключових кроків:
- Юридична перевірка – на арешти, судові спори, борги через нотаріуса або юриста;
- Незалежна оцінка – для визначення вартості та розрахунку податків.
- Податкове планування – слід врахувати, що продаж об'єкта, який у власності менш як 3 роки, оподатковується (5% ПДФО + 1,5% військовий збір). А також варто пам'ятати про комісію за послуги рієлтора (3 – 5%), нотаріуса (0,5 – 1%) та реєстраційні платежі.
Тобто українське законодавство не обмежує власників у кількості. Головне – законність та своєчасна сплата податків.