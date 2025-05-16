Як розповідають фахівці будівельної компанії blago, в Україні немає обмежень щодо кількості оформленої нерухомості на одну людину. Тобто фізична особа може мати хоч 50 квартир, якщо дотримуватиметься юридичних процедур, передає 24 Канал.

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Чи є винятки в правах на володіння нерухомістю

Винятком є лише земельні ділянки сільськогосподарського призначення – максимум 100 гектарів на одного українця.

Адже іноземним громадянам землю купувати взагалі не можна, скільки років вони в Україні не прожили б. У випадку, якщо іноземці успадкують землю, вони мають продати її протягом року.

Коли право власності не гарантує повну свободу

Хоча обмежень щодо купівлі житлової чи комерційної нерухомості немає, є ситуації, які впливають на можливість розпоряджатися майном:

Арешт чи застава – обмеження на продаж або передавання майна.

Спільна власність – потрібна згода всіх співвласників на будь-які дії щодо нерухомості.

Недійсний договір – угоди без нотаріуса або з порушеннями можуть бути оскаржені.

Історичні будівлі – потрібен дозвіл органів охорони культурної спадщини на будь-які зміни.

Податкові заборгованості – можуть призвести до штрафів чи втрати майна.

Як безпечно оформити кілька об'єктів

Щоб уникнути юридичних і фінансових ризиків, дотримуйтесь кількох ключових кроків:

Юридична перевірка – на арешти, судові спори, борги через нотаріуса або юриста;

Незалежна оцінка – для визначення вартості та розрахунку податків.

Податкове планування – слід врахувати, що продаж об'єкта, який у власності менш як 3 роки, оподатковується (5% ПДФО + 1,5% військовий збір). А також варто пам'ятати про комісію за послуги рієлтора (3 – 5%), нотаріуса (0,5 – 1%) та реєстраційні платежі.

Тобто українське законодавство не обмежує власників у кількості. Головне – законність та своєчасна сплата податків.