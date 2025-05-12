Захисники та захисниці, які беруть або брали безпосередню участь у бойових діях, мають право на часткову компенсацію початкового внеску за житло. Про це повідомив міський голова Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов, розповідає 24 Канал.

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Хто може отримати компенсацію

Грошову компенсацію можуть отримати як військові й ветерани, так і члени родин загиблих захисників і захисниць з Енергодара. А конкретніше заявники, які:

є чи були військовослужбовцями ЗСУ, НГУ, ДПСУ, підрозділів спеціальних операцій СБУ, поліцейських підрозділів особливого призначення, які беруть або брали безпосередню участь у бойових діях;

станом на 24 лютого 2022 року та дату звернення мають безперервну реєстрацію місця проживання в Енергодарі (також і як ВПО, які перебували на відповідному обліку в місті до повномасштабного вторгнення);

(також і як ВПО, які перебували на відповідному обліку в місті до повномасштабного вторгнення); мають статус учасника бойових дій, мають інвалідність внаслідок війни, є членами сім’ї загиблого (померлого) військового або ветерана.

є учасниками держпрограми "єОселя" або інших іпотечних кредитів на підконтрольній Україні території (договори, укладені після 24 лютого 2022 року)

Які документи потрібні

Заявникам слід звернутися до Центру допомоги евакуйованим енергодарцям у Запоріжжі. Із собою потрібно мати заяву та пакет документів у паперовому вигляді, серед яких:

паспорт та ідентифікаційний номер (копії);

витяг про місце проживання;

довідка з банківської установи про актуальність рахунку, що зазначений у договорі іпотечного кредитування;

довідка про безпосередню участь в оборонних заходах України та захисті безпеки населення (для ССО СБУ, поліційних підрозділів особливого призначення);

довідка про перебування на військовій службі (військовим, які ще не отримали статус учасника бойових дій);

посвідчення УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім'ї загиблого за наявності (копія);

документ, що підтверджує сімейні правовідносини, родинні зв'язки (для родин загиблих) (копія);

свідоцтво про смерть загиблого (померлого) захисника чи захисниці (копія);

копія іпотечного договору на придбання житла на території України з додатками до нього.

Фінансується програма з бюджету Енергодарської міської територіальної громади. Виплата – одноразова, в розмірі, що не перевищує суму початкового внеску й становить не більш ніж 200 тисяч гривень на одного заявника.