Защитники и защитницы, которые принимают или принимали непосредственное участие в боевых действиях, имеют право на частичную компенсацию первоначального взноса за жилье. Об этом сообщил городской голова Энергодара Запорожской области Дмитрий Орлов, рассказывает 24 Канал.
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Кто может получить компенсацию
Денежную компенсацию могут получить как военные и ветераны, так и члены семей погибших защитников и защитниц из Энергодара. А конкретнее заявители, которые:
- являются или были военнослужащими ВСУ, НГУ, ГПСУ, подразделений специальных операций СБУ, полицейских подразделений особого назначения, которые принимают или принимали непосредственное участие в боевых действиях;
- по состоянию на 24 февраля 2022 года и дату обращения имеют непрерывную регистрацию места жительства в Энергодаре (также и как ВПЛ, которые находились на соответствующем учете в городе до полномасштабного вторжения);
- имеют статус участника боевых действий, имеют инвалидность вследствие войны, являются членами семьи погибшего (умершего) военного или ветерана.
- являются участниками госпрограммы "еОселя" или других ипотечных кредитов на подконтрольной Украине территории (договоры, заключены после 24 февраля 2022 года)
Какие документы нужны
Заявителям следует обратиться в Центр помощи эвакуированным энергодарцам в Запорожье. С собой нужно иметь заявление и пакет документов в бумажном виде, среди которых:
- паспорт и идентификационный номер (копии);
- выписка о месте жительства;
- справка из банковского учреждения об актуальности счета, указанный в договоре ипотечного кредитования;
- справка о непосредственном участии в оборонных мероприятиях Украины и защите безопасности населения (для ССО СБУ, полицейских подразделений особого назначения);
- справка о пребывании на военной службе (военным, которые еще не получили статус участника боевых действий);
- удостоверение УБД, лица с инвалидностью вследствие войны, члена семьи погибшего при наличии (копия);
- документ, подтверждающий семейные правоотношения, родственные связи (для семей погибших) (копия);
- свидетельство о смерти погибшего (умершего) защитника или защитницы (копия);
- копия ипотечного договора на приобретение жилья на территории Украины с приложениями к нему.
Финансируется программа из бюджета Энергодарской городской территориальной громады. Выплата – одноразовая, в размере, что не превышает сумму первоначального взноса и составляет не более 200 тысяч гривен на одного заявителя.