Защитники и защитницы, которые принимают или принимали непосредственное участие в боевых действиях, имеют право на частичную компенсацию первоначального взноса за жилье. Об этом сообщил городской голова Энергодара Запорожской области Дмитрий Орлов, рассказывает 24 Канал.

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Кто может получить компенсацию

Денежную компенсацию могут получить как военные и ветераны, так и члены семей погибших защитников и защитниц из Энергодара. А конкретнее заявители, которые:

являются или были военнослужащими ВСУ, НГУ, ГПСУ, подразделений специальных операций СБУ, полицейских подразделений особого назначения, которые принимают или принимали непосредственное участие в боевых действиях;

по состоянию на 24 февраля 2022 года и дату обращения имеют непрерывную регистрацию места жительства в Энергодаре (также и как ВПЛ, которые находились на соответствующем учете в городе до полномасштабного вторжения);

(также и как ВПЛ, которые находились на соответствующем учете в городе до полномасштабного вторжения); имеют статус участника боевых действий, имеют инвалидность вследствие войны, являются членами семьи погибшего (умершего) военного или ветерана.

являются участниками госпрограммы "еОселя" или других ипотечных кредитов на подконтрольной Украине территории (договоры, заключены после 24 февраля 2022 года)

Какие документы нужны

Заявителям следует обратиться в Центр помощи эвакуированным энергодарцам в Запорожье. С собой нужно иметь заявление и пакет документов в бумажном виде, среди которых:

паспорт и идентификационный номер (копии);

выписка о месте жительства;

справка из банковского учреждения об актуальности счета, указанный в договоре ипотечного кредитования;

справка о непосредственном участии в оборонных мероприятиях Украины и защите безопасности населения (для ССО СБУ, полицейских подразделений особого назначения);

справка о пребывании на военной службе (военным, которые еще не получили статус участника боевых действий);

удостоверение УБД, лица с инвалидностью вследствие войны, члена семьи погибшего при наличии (копия);

документ, подтверждающий семейные правоотношения, родственные связи (для семей погибших) (копия);

свидетельство о смерти погибшего (умершего) защитника или защитницы (копия);

копия ипотечного договора на приобретение жилья на территории Украины с приложениями к нему.

Финансируется программа из бюджета Энергодарской городской территориальной громады. Выплата – одноразовая, в размере, что не превышает сумму первоначального взноса и составляет не более 200 тысяч гривен на одного заявителя.