Пара обустроила жилье в старинной церкви: находки во время ремонта поразили

Супруги приобрели старинную церковь Святого Петра, возведенную еще в 1 142 году. Пара хотела превратить ее в семейный дом. Однако во время реконструкции их ждала неожиданная и жуткая находка.

Как пара решила купить церковь?

Историю необычного проекта в Уэльсе опубликовало издание The Sun.

53-летняя Люси и ее 45-летний муж Рис в 2021 году обратили внимание на здание в деревне Петерстон, которое долгое время продавалось. Супруги часто проезжали мимо этой постройки, а в объявлении она была указана как уже переоборудованный 5-комнатный дом.

При осмотре выяснилось, что здание фактически оставалось церковью и нуждалось в масштабной реконструкции. Несмотря на это, пара решилась на покупку и заплатила за сооружение 405 тысяч фунтов стерлингов (примерно 23 миллиона гривен).

Во время продажи супругов предупредили, что под полом могут быть захоронения – "пять или шесть" тел. Когда-то в таких церквях хоронили состоятельных или влиятельных жителей общины. Впрочем, реальное количество останков оказалось значительно больше – под досками нашли 83 захоронения.

Супруги начали рассказывать о пути превращения исторического здания в Британии в дом в своем инстаграме.

По словам женщины, первые находки вызвали сильный дискомфорт, однако со временем они адаптировались к ситуации. Под церковью людей хоронили семьями – рядом лежали супруги, родители и дети. Из соображений уважения к умершим супруги решили не переносить останки: поверх них обустроили новый пол.



Пара превратила церковь в дом / Фото из инстаграма Rhys & Lucy

Как старинную церковь превратили в современный дом?

Реконструкция церкви длилась примерно 4 года. Сначала супруги не планировали столь масштабных изменений, однако во время первого визита в здание, по их словам, они сразу "влюбились в ее красоту".

Первые полтора года семья занималась только расчисткой территории, поскольку ждала официального разрешения на перепланировку от местных властей.

Супруги собственноручно демонтировали пол, а каменщик использовал его для обустройства внутреннего дворика, сохранив аутентичные гравировки. Переоборудованием занимался местный подрядчик, который соединил металлические и деревянные конструкции. Такой подход позволил максимально сохранить исторический облик здания.

Сохранив аутентичный характер здания, владельцы добавили ей современности. В помещении появились новые окна, система теплого пола, обустроена зона отдыха с бильярдом, роялем и баром, а также просторный гидромассажный бассейн. Бывшая святыня превратилась в роскошные апартаменты с 6 спальнями и 6 ванными комнатами. Сейчас уникальный объект недвижимости выставлен на продажу.

Как для возведения небоскреба подвешивали церковь?

Ранее в Лондоне средневековую церковь временно подняли на 14 метров над строительной площадкой, чтобы возвести новый небоскреб. Башню всех Святых, памятник архитектуры, подняли с помощью четырех массивных стальных колонн, что позволило вывезти грунт без ущерба сооружению. Во время строительства также демонтировали крипту средневековой церкви, которую планируют восстановить и интегрировать в структуру новой офисной башни.

Новый 36-этажный небоскреб должны завершить к 2028 году, при этом историческая каменная башня останется в центре общественного пространства.