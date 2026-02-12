Не только выписка из реестра: какой документ на самом деле нужен владельцам домов

В 2026 году владельцам домов стоит ориентироваться не только на выписку из Государственного реестра. Для такого жилья есть еще один документ, без которого оформление права собственности невозможно.

Что такое технический паспорт на дом?

Технический паспорт содержит детальное описание дома и его фактических параметров. В нем фиксируют реальные характеристики объекта, которые определяют его техническое состояние и планировку, отмечают в Земельном фонде Украины.

Смотрите также В квартире никто не живет: кто может не платить за коммуналку

Этот документ не подтверждает право собственности. Его используют для учета дома и проверки, соответствуют ли его характеристики официальным данным.

В техническом паспорте отмечают:

общую и жилую площадь дома;

количество комнат и высоту помещений;

материалы стен и тип фундамента;

планировка и расположение конструкций;

инвентаризационные данные, в частности год строительства и техническое состояние.

Документ должен быть внесен в Единую государственную электронную систему в сфере строительства. Если его там нет, при оформлении недвижимости могут возникнуть проблемы.

Когда без техпаспорта не обойтись?

О техническом паспорте обычно вспоминают тогда, когда нужно что-то оформить или изменить относительно дома. Именно он подтверждает, что реальные характеристики объекта зафиксированы официально.

Без актуального техпаспорта невозможно:

ввести дом в эксплуатацию и получить подтверждение готовности;

продать или подарить жилье;

разделить дом на отдельные объекты недвижимости;

узаконить самовольное строительство или пристройку;

провести регистрационные действия после изменений планировки или площади.

Нотариусы и государственные органы проверяют технические параметры жилья перед оформлением сделок. Если данные не совпадают с фактическим состоянием или их нет в системе, процедуру могут приостановить.

Без каких документов невозможно продать жилье?