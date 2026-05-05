Не Дубай: в каком городе мира цены на элитное жилье выросли почти на 60%

Мировой рынок элитной недвижимости в 2025 году показал неравномерный рост. Наибольшую активность зафиксировали в Азии, где цены на премиальное жилье увеличивались значительно быстрее, чем в других регионах.

Где зафиксировали наибольший рост цен на элитное жилье?

Как сообщает Visual Capitalist, в Токио цены на элитное жилье за год выросли на 58,5% – это самый высокий показатель среди всех городов, вошедших в глобальный рейтинг. Речь идет именно о prime-сегменте, который охватывает самые дорогие объекты на рынке.

Второе место занял Дубай с результатом 25,1%. Разница между первым и вторым местом более чем вдвое подчеркивает, насколько резко столица Японии оторвалась от других рынков. Большинство городов в рейтинге показали значительно более сдержанные темпы роста.

В целом динамика цен на элитное жилье в мире оставалась неравномерной. В одних городах спрос активно рос, тогда как в других рынки развивались значительно медленнее.

Рост в Токио в значительной степени обеспечили новостройки премиум-класса. Рынок поддерживает ограниченное предложение качественного жилья и стабильный спрос.

По данным платформы Housing Japan, средняя стоимость одной квартиры в новостройках достигла около 600 тысяч долларов, то есть около 12 тысяч – 13 тысяч долларов за квадратный метр. Для примера в Киеве стоимость квадратного метра в 10 раз дешевле.

Какие города вошли в рейтинг по темпам роста цен?

В рейтинг вошли города из разных частей мира, однако заметную долю в нем занимают азиатские рынки с активным спросом на премиальную недвижимость.

Город Рост стоимости жилья Токио (Япония) 58,5% Дубай (ОАЭ) 25,1% Манила (Филиппины) 17,5% Сеул (Южная Корея) 14,7% Прага (Чехия) 14,6% Каймановы острова 11,0% Мехико (Мексика) 9,4% Бенгалуру (Индия) 9,4% Мерибель (Франция) 9,0% Мумбаи (Индия) 8,7%

В списке преобладают города Азии, одновременно в него также вошли европейские, ближневосточные и латиноамериканские рынки.

Почему цены на жилье в Дубае начали падать в 2026 году?

Цены на жилье в Дубае впервые за шесть лет пошли вниз после стремительного роста, которое продолжалось с пандемии. Рынок реагирует на геополитическую напряженность и более слабый спрос, хотя резкого обвала не фиксируют.

Как считает Луис Гардинг, главный исполнительный директор дубайской брокерской компании Betterhomes, "рынок не сразу вернется к тому состоянию, в котором он находился ранее, и мы считаем, что цены начнут снижаться".