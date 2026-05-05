Где зафиксировали наибольший рост цен на элитное жилье?
Как сообщает Visual Capitalist, в Токио цены на элитное жилье за год выросли на 58,5% – это самый высокий показатель среди всех городов, вошедших в глобальный рейтинг. Речь идет именно о prime-сегменте, который охватывает самые дорогие объекты на рынке.
Смотрите также Цены на жилье падают в десятках городов США: что это значит для рынка
Второе место занял Дубай с результатом 25,1%. Разница между первым и вторым местом более чем вдвое подчеркивает, насколько резко столица Японии оторвалась от других рынков. Большинство городов в рейтинге показали значительно более сдержанные темпы роста.
В целом динамика цен на элитное жилье в мире оставалась неравномерной. В одних городах спрос активно рос, тогда как в других рынки развивались значительно медленнее.
Рост в Токио в значительной степени обеспечили новостройки премиум-класса. Рынок поддерживает ограниченное предложение качественного жилья и стабильный спрос.
По данным платформы Housing Japan, средняя стоимость одной квартиры в новостройках достигла около 600 тысяч долларов, то есть около 12 тысяч – 13 тысяч долларов за квадратный метр. Для примера в Киеве стоимость квадратного метра в 10 раз дешевле.
Какие города вошли в рейтинг по темпам роста цен?
В рейтинг вошли города из разных частей мира, однако заметную долю в нем занимают азиатские рынки с активным спросом на премиальную недвижимость.
|Город
|Рост стоимости жилья
|Токио (Япония)
|58,5%
|Дубай (ОАЭ)
|25,1%
|Манила (Филиппины)
|17,5%
|Сеул (Южная Корея)
|14,7%
|Прага (Чехия)
|14,6%
|Каймановы острова
|11,0%
|Мехико (Мексика)
|9,4%
|Бенгалуру (Индия)
|9,4%
|Мерибель (Франция)
|9,0%
|Мумбаи (Индия)
|8,7%
В списке преобладают города Азии, одновременно в него также вошли европейские, ближневосточные и латиноамериканские рынки.
Почему цены на жилье в Дубае начали падать в 2026 году?
Цены на жилье в Дубае впервые за шесть лет пошли вниз после стремительного роста, которое продолжалось с пандемии. Рынок реагирует на геополитическую напряженность и более слабый спрос, хотя резкого обвала не фиксируют.
Как считает Луис Гардинг, главный исполнительный директор дубайской брокерской компании Betterhomes, "рынок не сразу вернется к тому состоянию, в котором он находился ранее, и мы считаем, что цены начнут снижаться".