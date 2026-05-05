Де зафіксували найбільше зростання цін на елітне житло?

Як повідомляє Visual Capitalist, у Токіо ціни на елітне житло за рік зросли на 58,5% – це найвищий показник серед усіх міст, що увійшли до глобального рейтингу. Йдеться саме про prime-сегмент, який охоплює найдорожчі об'єкти на ринку.

Друге місце посів Дубай із результатом 25,1%. Різниця між першим і другим місцем більш ніж удвічі підкреслює, наскільки різко столиця Японії відірвалася від інших ринків. Більшість міст у рейтингу показали значно стриманіші темпи зростання.

Загалом динаміка цін на елітне житло у світі залишалася нерівномірною. В одних містах попит активно зростав, тоді як в інших ринки розвивалися значно повільніше.

Зростання в Токіо значною мірою забезпечили новобудови преміумкласу. Ринок підтримує обмежена пропозиція якісного житла та стабільний попит.

За даними платформи Housing Japan, середня вартість однієї квартири у новобудовах сягнула близько 600 тисяч доларів, тобто близько 12 тисяч – 13 тисяч доларів за квадратний метр. Для прикладу у Києві вартість квадратного метра у 10 разів дешевша.

Які міста увійшли до рейтингу за темпами зростання цін?

До рейтингу увійшли міста з різних частин світу, однак помітну частку в ньому займають азійські ринки з активним попитом на преміальну нерухомість.

Місто Зростання вартості житла Токіо (Японія) 58,5% Дубай (ОАЕ) 25,1% Маніла (Філіппіни) 17,5% Сеул (Південна Корея) 14,7% Прага (Чехія) 14,6% Кайманові острови 11,0% Мехіко (Мексика) 9,4% Бенгалуру (Індія) 9,4% Мерібель (Франція) 9,0% Мумбаї (Індія) 8,7%

У списку переважають міста Азії, водночас до нього також увійшли європейські, близькосхідні та латиноамериканські ринки.

Чому ціни на житло в Дубаї почали падати у 2026 році?

Ціни на житло в Дубаї вперше за шість років пішли вниз після стрімкого зростання, яке тривало з пандемії. Ринок реагує на геополітичну напруженість і слабший попит, хоча різкого обвалу не фіксують.

Як вважає Луїс Гардінг, головний виконавчий директор дубайської брокерської компанії Betterhomes, "ринок не відразу повернеться до того стану, в якому він перебував раніше, і ми вважаємо, що ціни почнуть знижуватися".