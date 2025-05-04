Очень неожиданно: какое сочетание цветов будет идеальным для любой комнаты

В сфере моды сейчас очень популярно одно интересное сочетание цветов, которое постепенно входит и в мир дизайна. Специалисты говорят, что эта комбинация понравится всем, а главное – она универсальна.

Это не только модный цветовой эксперимент, а отличная идея освежить пространство. Дизайнеры прогнозируют ему популярность уже этим летом, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Livingetc.

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Какое сочетание цветов – беспроигрышное

Это один из тех цветовых трендов, который прекрасно работает из-за того, что соединенные оттенки "имеют одинаковую тональность и глубину", объясняют дизайнеры.

Говорится о сочетании голубого и коричневого. В интерьере эту комбинацию можно встретить в цветах краски или через сочетания голубого с натуральными оттенками дерева.

Коричневый цвет, пожалуй, самый интересный вариант для пары со светло-голубым. Но как правильно их совместить?

Коричневый имеет естественный теплый тон, а голубой пронизывает его и создает легкость, а также визуальный интерес,

– говорит британский дизайнер и основательница студии Indie & Co Селин Эрлам.

С точки зрения теории цвета, коричневый расположен совсем рядом с синим, поэтому вполне может стать его дополнением. Селин, однако, советует избегать сочетания светло-коричневого со светло-голубым, потому что они тонально похожи. Лучше создать контраст, выбрав темно-коричневый, например каштан.



Голубая ванная комната с коричневым туалетным столиком / Фото Oni Stories

Коричневый цвет можно найти в мебели или это может быть даже деревянный пол. Бронзовая фурнитура и коричневые аксессуары также будут уместны,

– подсказывает Селин Эрлам.

Светло-голубой цвет также лучше использовать для акцента, а не наполнять всю комнату цветом. Он идеально подходит для того, что создать эффект неожиданности, как на этой кухне.

Бежевая кухня с добавлением голубого и коричневого / Фото JT Grupa

Чтобы внести немного яркости, можно добавлять насыщенный красный, бледно-желтый или насыщенный зеленый.