Никто не хотел ее покупать: украинцы поразили ремонтом в старом сельском доме

Украинка Елена показала в сети, как изменилась старая сельская хата в Черкасской области после ремонта. Заброшенное жилье удалось превратить в светлый и просторный дом.

Как женщина восстановила старый дом?

Результатами трансформации дома Елена поделилась на своей странице в тиктоке olenka_pereselenka.

Читайте также Пара купила заброшенный дом в горах Италии – и не пожалела: сколько стоило жилье

Переселенка Елена купила старый сельский дом Черкасской области. Жилье стоило 4,5 тысячи долларов. Далее в течение 2,5 года семья делала там ремонт. За это время заброшенное помещение в 20 километрах от Умани удалось превратить в светлый и просторный дом.

Там сделали новый пол, покрасили стены и обустроили жилые комнаты. В коридоре и комнатах положили ламинат, а большие окна добавили больше естественного света.

В видео Елена показала, как выглядел дом до ремонта и после. В одной комнате появился рабочий уголок с компьютером и техникой. Другую комнату превратили в спальню с большой кроватью. В доме сделали отдельную зону для стирки и санузел, где установили стиральную машину, унитаз и необходимые бытовые вещи. В гостиной теперь есть мебель, декор и комнатные растения, которые создают уют. Также обустроили небольшую кухню с обеденным столом и детскую комнату.

Как семья нашла этот дом?

Еще в октябре 2024 года Елена публиковала видео, в котором рассказывала, как семья нашла этот дом. Они долго просматривали объявления на профильных сайтах, пока не наткнулись на нужный вариант. Семья приехала посмотреть дом и пообщалась с соседями.

Те рассказали, что еженедельно приезжают люди осмотреть жилье, но покупать его никто не решается. Возможно, потенциальных покупателей отпугивали густые заросли во дворе и заброшенный вид территории.

Сначала дом продавали за 5 тысяч долларов, однако семье удалось договориться о более низкой цене. По условиям сделки именно покупатели должны были заняться оформлением документов на недвижимость. После покупки семья постепенно начала восстанавливать старый дом, превратив его в уютный дом для жизни.

Как украинцы изменили старый дом в селе: смотрите видео

Действительно ли украинцы массово покупают дома в селах?

В последнее время в соцсетях часто появляются видео, где украинцы делятся опытом покупки сельских домов. Однако, как рассказали 24 Каналу эксперты по недвижимости Ирина Луханина и Юрий Пита, в 2026 году интерес к загородному жилью действительно есть, но о массовом переселении в села говорить пока рано.

Для многих покупателей частный дом привлекателен возможностью жить более автономно. В то же время содержание такого жилья не всегда дешевле квартиры, ведь владельцы часто тратят больше на ремонт, отопление и коммунальные услуги.

Жители крупных городов обычно выбирают дома в пригороде, чтобы сохранить доступ к работе и инфраструктуре. Переезд непосредственно в села остается единичным явлением. Хотя там жилье часто дешевле, его цена все равно зависит от расположения и типа недвижимости.

Что известно о восстановлении старых домов в селах?

Некоторые украинцы делятся в соцсетях историями о восстановлении старых домов в селах. Так, украинка Анна покинула город, приобрела заброшенную хату и начала собственноручно его ремонтировать. Она показывает в видео, как меняется жилье и постепенно превращается в уютный и комфортный дом.

Похожую историю имеет молодая пара из Киева, которая купила старый дом примерно за 8,3 тысячи долларов и начала постепенно обустраивать ее для жизни. Сначала в доме не было даже базовых удобств, поэтому владельцам пришлось установить печь, обустроить скважину и приобрести генератор. Переезд позволил семье быть более автономной во время перебоев со светом и водой в столице.

Еще одна украинка купила старую хату-мазанку в селе Головковка Черкасской области за 90 тысяч гривен – фактически по цене земельного участка. Дом имеет площадь 62 квадратных метра, а вместе с ним владелица получила большой двор и огород. Ремонт женщина делала самостоятельно.