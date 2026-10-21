Украинка купила старый дом с конюшней: чем примечательно село, в котором он расположен

Украинка приобрела старый дом в деревне, которую когда-то основали немецкие колонисты. Новые владельцы планируют постепенно восстанавливать усадьбу, однако работы там немало, а сам дом имеет несколько интересных особенностей.

Как украинка купила старый дом в деревне, где раньше была немецкая колония

Украинка Наталья вместе с семьей купила старый дом с земельным участком площадью 0,8 гектара. В нем 7 комнат, а планировка довольно необычная. В доме также есть большой погреб, рассказала владелица на своей странице nutrinatik_ua.

На территории усадьбы расположено много сараев и других хозяйственных построек. Среди них есть полуразрушенная конюшня, в которой провалились опоры. Муж Натальи давно мечтает завести лошадь, поэтому владелица не исключает, что со временем семья сможет осуществить эту мечту.

Интересна и история села, где расположен дом. Когда-то его основали немецкие колонисты, а некоторые постройки тех времен сохранились до наших дней. Приобретенный семьей дом тоже необычен, хотя его точный возраст неизвестен. В то же время усадьба расположена относительно недалеко от нынешнего места проживания владельцев. По словам Натальи, дорога от их района занимает всего 25 минут, поэтому вся необходимая инфраструктура остается рядом.

Впереди семью ждет много работы, ведь дом и территорию нужно постепенно восстанавливать. Наталья понимает, что на это уйдет не один год. Только мусора на участке накопилось столько, что для его вывоза понадобится не один самосвал.

Несмотря на это, семья рада покупке и планирует постепенно обустраивать усадьбу. Для Натальи важна сама возможность восстановить старый дом и создать собственное пространство, в которое они с мужем будут вкладывать свои силы.

Напомним, ранее украинец купил старый дом в деревне за 1500 долларов, в котором никто не жил около 8 лет. Мужчина самостоятельно взялся за ремонт и уже за месяц успел обновить часть потолков, залить пол и приступить к отделке стен.