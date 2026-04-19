Год после покупки: как владелица изменила старый глиняный дом возле леса
- Владельцы старого глиняного дома провели базовые работы: очистили дом, восстановили стены, частично заменили электропроводку и перестроили печь.
- На участке обустроили сад, высадив вишнево-сливовые деревья, и расчистили территорию от зарослей.
Украинцы все чаще берутся за восстановление старых сельских домов, превращая заброшенные дома в жилье с нуля. Один из таких примеров – глиняный дом возле леса, который владельцы ремонтируют уже больше года.
Что изменилось за год после покупки?
О восстановлении старого глиняного дома ее владелица рассказала в тиктоке "Возрождение усадьбы".
За это время хозяева выполнили базовые работы, без которых дальнейший ремонт был бы невозможен. Из дома вынесли мусор, сняли старые обои и частично восстановили стены – их очистили и выровняли.
Также в доме:
- частично отреставрировали деревянные окна, некоторые из которых были почти разрушены;
- заменили электропроводку (пока не во всех комнатах);
- перестроили печь под дрова;
- привели в порядок чердак – очистили, обработали глиной и утеплили.
Кроме этого, в доме сделали фундамент под будущую пристройку – там планируют обустроить кухню.
Какие условия проживания сейчас?
Несмотря на проделанную работу, жилье пока остается далеким от комфортного.
В доме нет воды – пользуются колодцем на улице. Туалет также расположен на улице, как и душ, который пока не работает. В то же время в доме уже есть газ и электричество, а также подведен, но еще не подключен интернет.
Внутри ремонт продолжается: часть комнат только начали обновлять, некоторые – еще нуждаются в полной реконструкции.
Как изменилась территория вокруг дома?
Кроме самого дома, владельцы активно работали над участком.
На месте старых аварийных сараев обустроили грядки и клумбы. Территорию расчистили от зарослей и постепенно превратили в сад – в частности, высадили деревья.
Вместе с домом новые владельцы получили и огород, который в этом году использовали под саженцы.
Рядом с усадьбой – лес и открытые виды, что и стало одной из главных причин выбора этого места.
На что обратить внимание перед покупкой старого дома?
Перед покупкой подобной недвижимости стоит учесть несколько ключевых моментов:
- состояние крыши и фундамента;
- наличие воды и канализации;
- расходы на отопление;
- логистику и доступ к инфраструктуре.
В итоге восстановление старого дома – это не способ сэкономить, а долговременный проект, который требует значительных ресурсов и времени.
Почему такие проекты становятся популярными?
Интерес к такому жилью стремительно растет: по словам обозревателя рынка недвижимости Виктории Берещак в комментарии 24 Каналу, спрос на дома в селах за последние годы увеличился минимум на 35%. Причина – стремление украинцев к безопасности и автономности. В то же время эксперт Ирина Луханина отмечает, что покупатели стали более требовательными: объекты без коммуникаций или с проблемной локацией продаются значительно дольше.
Подобные истории становятся все более распространенными: украинцы покупают старые дома в селах и постепенно восстанавливают их собственными силами.
Например, одна украинка после переезда из города самостоятельно восстанавливает заброшенный дом, показывая процесс в соцсетях. Другая молодая пара из Киева приобрела старый дом за более 8 тысяч долларов и обустраивает ее под автономную жизнь – с печью, скважиной и генератором.
В то же время есть и менее успешные кейсы: одна из владелиц пожалела о покупке, ведь расходы на ремонт значительно превысили ожидания.
Это позволяет создать автономное жилье, однако требует значительного времени, ресурсов и готовности жить без базовых удобств на начальном этапе.
Сколько может стоить такое восстановление?
По оценкам экспертов, в 2026 году базовый ремонт старого дома обходится в 200 – 400 долларов за квадратный метр, а глубокая реконструкция – до 800 долларов. Поэтому даже небольшой дом может потребовать десятки тысяч долларов вложений.