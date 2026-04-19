Год после покупки: как владелица изменила старый глиняный дом возле леса

Украинцы все чаще берутся за восстановление старых сельских домов, превращая заброшенные дома в жилье с нуля. Один из таких примеров – глиняный дом возле леса, который владельцы ремонтируют уже больше года.

Что изменилось за год после покупки?

О восстановлении старого глиняного дома ее владелица рассказала в тиктоке "Возрождение усадьбы".

За это время хозяева выполнили базовые работы, без которых дальнейший ремонт был бы невозможен. Из дома вынесли мусор, сняли старые обои и частично восстановили стены – их очистили и выровняли.

Также в доме:

частично отреставрировали деревянные окна, некоторые из которых были почти разрушены;

заменили электропроводку (пока не во всех комнатах);

перестроили печь под дрова;

привели в порядок чердак – очистили, обработали глиной и утеплили.

Кроме этого, в доме сделали фундамент под будущую пристройку – там планируют обустроить кухню.

Какие условия проживания сейчас?

Несмотря на проделанную работу, жилье пока остается далеким от комфортного.

В доме нет воды – пользуются колодцем на улице. Туалет также расположен на улице, как и душ, который пока не работает. В то же время в доме уже есть газ и электричество, а также подведен, но еще не подключен интернет.

Внутри ремонт продолжается: часть комнат только начали обновлять, некоторые – еще нуждаются в полной реконструкции.

Как изменилась территория вокруг дома?

Кроме самого дома, владельцы активно работали над участком.

На месте старых аварийных сараев обустроили грядки и клумбы. Территорию расчистили от зарослей и постепенно превратили в сад – в частности, высадили деревья.

Вместе с домом новые владельцы получили и огород, который в этом году использовали под саженцы.

Рядом с усадьбой – лес и открытые виды, что и стало одной из главных причин выбора этого места.

Как выглядит дом: смотрите видео

На что обратить внимание перед покупкой старого дома?

Перед покупкой подобной недвижимости стоит учесть несколько ключевых моментов:

состояние крыши и фундамента;

наличие воды и канализации;

расходы на отопление;

логистику и доступ к инфраструктуре.

В итоге восстановление старого дома – это не способ сэкономить, а долговременный проект, который требует значительных ресурсов и времени.

Почему такие проекты становятся популярными?

Интерес к такому жилью стремительно растет: по словам обозревателя рынка недвижимости Виктории Берещак в комментарии 24 Каналу, спрос на дома в селах за последние годы увеличился минимум на 35%. Причина – стремление украинцев к безопасности и автономности. В то же время эксперт Ирина Луханина отмечает, что покупатели стали более требовательными: объекты без коммуникаций или с проблемной локацией продаются значительно дольше.

Подобные истории становятся все более распространенными: украинцы покупают старые дома в селах и постепенно восстанавливают их собственными силами.

Например, одна украинка после переезда из города самостоятельно восстанавливает заброшенный дом, показывая процесс в соцсетях. Другая молодая пара из Киева приобрела старый дом за более 8 тысяч долларов и обустраивает ее под автономную жизнь – с печью, скважиной и генератором.

В то же время есть и менее успешные кейсы: одна из владелиц пожалела о покупке, ведь расходы на ремонт значительно превысили ожидания.

Это позволяет создать автономное жилье, однако требует значительного времени, ресурсов и готовности жить без базовых удобств на начальном этапе.

Сколько может стоить такое восстановление?

По оценкам экспертов, в 2026 году базовый ремонт старого дома обходится в 200 – 400 долларов за квадратный метр, а глубокая реконструкция – до 800 долларов. Поэтому даже небольшой дом может потребовать десятки тысяч долларов вложений.