Крыша обрушилась, балки сгнили: как украинка отремонтировала дом, которому более 100 лет

В отдалённом хуторе, в километре от польско-украинской границы, украинка отреставрировала старое каменное здание, которое сначала советовали просто снести. Всё изменилось после того, как под слоями штукатурки она обнаружила известняк и решила сохранить дом.

Как украинка отреставрировала старый дом на хуторе

Как рассказала владелица на своем канале Maruta Joy, на хуторе проживает не более 10 человек, есть примерно 6 домов, а еще 3 стоят заброшенными. Именно среди таких старых построек и находился дом, которому, по словам местных старожилов, более 100 лет.

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Украинке она досталась в качестве бонуса к земельному участку. На тот момент здание скорее напоминало руины. Бывшие хозяева состарились и умерли, их дети переехали в город, а сам дом долго стоял пустым и постепенно разрушался.

Состояние было почти безнадежным: крыша фактически обрушилась, перекрытия и балки сгнили. Соседи советовали не тратить силы на реконструкцию, а просто сровнять здание с землёй, разобрать камень и построить на этом месте что-то новое – из кирпича или блоков.

Затем хозяйка решила расчистить одну из фасадных стен и увидела известняк. После этого сносить дом уже не хотелось. Каменные стены напомнили женщине старинные здания во Франции или Италии, поэтому главной идеей стала реконструкция с сохранением аутентичности.

Реставрация длилась примерно два года. В первую очередь сделали крышу, потому что её фактически не было. Параллельно внутри работала бригада из мужчин из этого и соседних хуторов. Они укрепляли фундамент, разбирали стены, немного меняли планировку комнат, подводили воду и прокладывали канализацию.

Сама хозяйка занималась фасадом и деталями, которые должны были сохранить характер здания. Она очищала камень, перемазывала швы между камнями глиной и продумывала дизайн здания.

Отдельно хозяйка решала, какие окна установить. Самым дешевым вариантом были металлопластиковые стеклопакеты, но они не вписывались в открытую каменную стену. Поэтому женщина выбрала деревянные классические окна с перекладинами. Это было дороже, зато именно они лучше сочетались с камнем и придали зданию характер.

Все двери – и входные, и межкомнатные – изготовил мастер из соседнего хутора. В целом восстановление стало общим делом: к работам так или иначе присоединились почти все жители хутора.

Что было в этом доме более века назад

Раньше это здание выполняло не только жилую функцию. Оно объединяло хлев, жилое помещение и амбар – то есть всё, что было необходимо для сельской жизни, в одном пространстве.

В одной части здания содержалась корова. Это было небольшое помещение размером примерно 4 на 4 метра. Жилая часть тоже не была просторной – ориентировочно 5 или 6 метров на 4. Именно там жила семья.

В жилой части была печь, которую использовали не только для обогрева. В ней также было спальное место, поэтому небольшое пространство выполняло сразу несколько бытовых функций. В самом холодном конце здания располагался сарай.

Теперь в каменном доме обустроили мастерскую и склад, где хозяйка хранит инструменты, газонокосилки, шланги, пилы и другие вещи для хозяйства. Также украинка в видео ответила на некоторые вопросы о своем доме площадью 35 квадратных метров.

Как хозяйка обустроила маленький домик у польской границы

Площадь самого домика составляет 35 квадратных метров, однако ещё 8 квадратов занимает просторная терраса под крышей. Именно там хозяйка проводит много времени – завтракает, ужинает и укрывается от летней жары или дождей.

Хозяйка рассказала, что специально хотела сделать дом как можно более компактным. По её словам, на это повлияли сразу несколько причин: ограниченный бюджет, стремление быстро прогревать помещение зимой и любовь к минималистичному образу жизни.