Какие старые дома блогер обнаружил на Буковине

Блогер с ником koteriy отправился из Выжницы в село Багна именно в поисках старых домов.

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В самой Выжнице он долго не задерживался, потому что город, по его впечатлениям, заслуживает отдельного дня для прогулки. Поэтому после короткой остановки маршрут продолжился в сторону села, где еще сохранились старинные буковинские постройки.

Первый такой дом он увидел почти сразу. Дому около 220 лет, но самое интересное в том, что он не стоит заброшенным. В доме до сих пор живет семья с семью детьми, так что это не просто старое сооружение из прошлого, а жилой дом, который продолжает быть частью сельской жизни.

Хозяин этого дома работает с деревом и создает резные изделия. В самом здании также сохранились аутентичные деревянные детали, которые подчеркивают его возраст и характер. Рядом с домом есть и старый колодец с традиционной деревянной крышей, который дополняет облик старинного сельского двора.

Именно хозяин подсказал блогеру, где искать другие старые дома. Один из них стоял буквально через дорогу. Ему тоже около 220 лет, поэтому в одном месте удалось увидеть сразу несколько домов, сохранившихся еще с начала XIX века.

Еще один дом пришлось искать дольше. Он спрятан среди зарослей и оказался ещё старше – около 250 лет. Его состояние хуже, чем у жилого здания, однако сама конструкция до сих пор держится.

В целом в Багне блогер увидел несколько старых домов, хотя таких построек в селе может быть больше. Местные жители также посоветовали ему осмотреть церковь XVII века и кладбище – туда он тоже заглянул во время прогулки по селу.

Что украинка обнаружила во время ремонта старого дома

Женщина переехала со своими домашними питомцами в старый сельский дом и показала, как пытается собственноручно его восстановить. Во время ремонта женщина заметила, что старая глина в стенах содержит мелкую солому, а также предположила, что когда-то для строительства могли использовать конский навоз. Это напомнило ей истории из детства, когда бабушка просила собирать материал для ремонта дома и хозяйственных построек.