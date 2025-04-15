Украинские архитекторы спроектировали ЖК для столицы Молдовы: каким он будет

Украинское архитектурное бюро Archimatika разработало жилой комплекс для Кишинева. Его проектировали по принципам человекоцентричности: внутренние дворы будут инклюзивными и изолированными от автомобилей.

На территории ЖК под названием Sampo обустроят две площади (пьяцы), доступ к которым будут иметь все местные. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на "Небоскреб".

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Каким будет ЖК в Молдове от украинских архитекторов

Жилой комплекс будет иметь традиционную для Archimatika структуру разомкнутых кварталов с пешеходными дворами. Это даст возможность увеличить количество:

угловых квартир, лучших с точки зрения степени освещенности;

квартир с видом на ботанический сад и озеро.

Будущий ЖК Sampo / Визуализация Archimatika

Девелопмент Молдовы сейчас проходит период, похожий на Киев нулевых-десятых годов. Платежеспособный спрос сформировался, но качественно нового предложения на местном рынке еще нет.

Современная застройка Кишинева представлена преимущественно точечными высотными акцентами, многоэтажными "пластинами" или замкнутыми кварталами-колодцами. Украина этот этап частично прошла и, надеемся, не вернется к нему,

– отметил руководитель креативного отдела Archimatika Николай Морозов.

Украинское архитектурное бюро решило поделиться своим, более 20-летним опытом реформации застройки в постсоветской стране.

"Очень ответственная локация"

ЖК Sampo строят на въезде в Кишинев со стороны аэропорта. Рядом есть ботанический сад и парк с озером.



Проект украинских архитекторов для Кишинева / Фото Archimatika

Это очень ответственная локация. Объект строится на въезде в город со стороны аэропорта, неподалеку модернистского ансамбля "Ворота Кишинева". Наше здание ежедневно будет встречать гостей города. Поскольку первое впечатление влияет на дальнейшее отношение, впечатление должно быть безупречным,

– поделился архитектор Артем Есауленко.

По словам архитекторов, Sampo станет самым современным ЖК Молдовы с наибольшей площадью благоустройства. Интересно, что в прошлом году Archimatika работала над проектом жилого комплекса для столицы Армении.