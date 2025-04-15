Украинские архитекторы спроектировали ЖК для столицы Молдовы: каким он будет
- Украинское архитектурное бюро Archimatika разработало жилой комплекс Sampo для Кишинева.
- Проектом предусмотрен современный дизайн, разомкнутые кварталы, инклюзивные дворы и многое другое.
- Комплекс уже строят – он будет расположен на въезде в Кишинев, рядом с ботаническим садом и парком.
Украинское архитектурное бюро Archimatika разработало жилой комплекс для Кишинева. Его проектировали по принципам человекоцентричности: внутренние дворы будут инклюзивными и изолированными от автомобилей.
На территории ЖК под названием Sampo обустроят две площади (пьяцы), доступ к которым будут иметь все местные. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на "Небоскреб".
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Каким будет ЖК в Молдове от украинских архитекторов
Жилой комплекс будет иметь традиционную для Archimatika структуру разомкнутых кварталов с пешеходными дворами. Это даст возможность увеличить количество:
- угловых квартир, лучших с точки зрения степени освещенности;
- квартир с видом на ботанический сад и озеро.
Девелопмент Молдовы сейчас проходит период, похожий на Киев нулевых-десятых годов. Платежеспособный спрос сформировался, но качественно нового предложения на местном рынке еще нет.
Современная застройка Кишинева представлена преимущественно точечными высотными акцентами, многоэтажными "пластинами" или замкнутыми кварталами-колодцами. Украина этот этап частично прошла и, надеемся, не вернется к нему,
– отметил руководитель креативного отдела Archimatika Николай Морозов.
Украинское архитектурное бюро решило поделиться своим, более 20-летним опытом реформации застройки в постсоветской стране.
"Очень ответственная локация"
ЖК Sampo строят на въезде в Кишинев со стороны аэропорта. Рядом есть ботанический сад и парк с озером.
Проект украинских архитекторов для Кишинева / Фото Archimatika
Это очень ответственная локация. Объект строится на въезде в город со стороны аэропорта, неподалеку модернистского ансамбля "Ворота Кишинева". Наше здание ежедневно будет встречать гостей города. Поскольку первое впечатление влияет на дальнейшее отношение, впечатление должно быть безупречным,
– поделился архитектор Артем Есауленко.
По словам архитекторов, Sampo станет самым современным ЖК Молдовы с наибольшей площадью благоустройства. Интересно, что в прошлом году Archimatika работала над проектом жилого комплекса для столицы Армении.