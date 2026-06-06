Их строили без цемента, но они стояли веками: в чем секрет украинских мазанок

Украинские мазанки, которые строили из глины, соломы и дерева, сегодня снова привлекают внимание архитекторов во всем мире. То, что советская пропаганда годами называла "символом бедности", оказалось одной из самых эффективных технологий экостроительства.

Почему украинская мазанка была идеальным жильем

Подробнее о мазанках, как их строили и почему они снова становятся популярными, говорится на VOXORIUM_UA.

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Технология строительства мазанок формировалась на территории Украины тысячелетиями – еще со времен трипольской культуры. Основой конструкции был деревянный каркас, который обмазывали смесью глины, соломы и органических примесей.

В степных регионах, где не хватало качественного строительного леса, такая технология стала настоящим спасением. Глина лежала буквально под ногами, а солому и камыш можно было легко заготовить самостоятельно.

Толстые глинобитные стены работали как естественный термоаккумулятор: зимой удерживали тепло, а летом – прохладу даже во время сильной жары. Именно поэтому в мазанках комфортно жилось без современных кондиционеров или сложных систем отопления.

Секретная смесь, которая делала стены чрезвычайно прочными

Глина в мазанках не была обычной грязью, как иногда говорят. Украинцы создавали сложный композитный материал, который по принципу работы напоминал современный железобетон.

В смесь добавляли солому, полову и даже конский навоз. Органические волокна выполняли роль естественной арматуры, а ферменты работали как антисептик и пластификатор. Благодаря этому стены не покрывались грибком, были устойчивыми к трещинам и хорошо переносили влагу.

Особое внимание уделяли и древесине. Лес заготавливали зимой, когда в стволах останавливалось движение сока. Это делало деревянный каркас значительно устойчивее к гниению и вредителям.

Почему мазанки снова становятся популярными

Сегодня принципы украинской мазанки все чаще используют в современном экостроительстве. Архитекторы ценят такие дома за энергоэффективность, натуральные материалы и минимальное влияние на окружающую среду.

Еще одной уникальной особенностью мазанки была ее полная безотходность. После завершения жизненного цикла деревянный каркас можно было использовать повторно, а глина и солома просто возвращались в почву без токсичного мусора.

Правильно построенная и ухоженная мазанка могла простоять более века, выдерживая сильные морозы, степные бури и жару. Именно поэтому сегодня древнюю украинскую технологию все чаще называют архитектурой будущего.

Украинская традиционная архитектура получила международное признание

Украинский проект современного дома одержал победу на престижном международном конкурсе дизайна. Архитекторы смогли переосмыслить традиционную украинскую мазанку, соединив знакомые элементы народного жилья с современными технологиями и минималистичной архитектурой.

Дом создали как пример современного жилья, сохраняющего украинскую культурную идентичность, но отвечающего требованиям XXI века. Особое внимание авторы уделили экологичности, натуральным материалам, естественному освещению и гармонии с окружающим ландшафтом.