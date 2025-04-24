Замок доктора, в котором жил Петлюра: что известно об историческом доме в центре Киева

В Киеве, на улице Гончара есть роскошный дом, который когда-то называли Замком доктора. В свое время в доме жил Симон Петлюра.

Об историческом здании в столице 24 Канал рассказывает со ссылкой на тикток kyivvibe.history.

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История Замка доктора в Киеве

Эта усадьба до 1912 года была самой высокой в Киеве. Принадлежала она известному психиатру Михаилу Лапинскому. В начале 20 века он купил большую территорию возле улицы Гончара. Сначала возвел там гидролечебницу, а в 1908 году появился доходный дом.

Справка. Доходный дом – многоквартирный жилой дом, построенный для сдачи квартир, а также тип архитектурного сооружения, получивший распространение в европейских странах от 1830 – 1840 годов.

Неоготическое сооружение киевляне называли Замком доктора. В каждой квартире было по 7 комнат с дубовым паркетом, расписанными потолками и обоями на стенах. А на уровне второго этажа был мостик, который соединял дом и дворницкую. Башня, которая выходит на тротуар, и является той самой дворницкой.

Комплекс имеет единый стиль – все подпорные стены, парапеты и малые архитектурные формы выложены из желтого киевского кирпича.

Замок доктора в Киеве, на улице Гончара / Фото ukrainaincognita

Когда-то в доме жил Петлюра

Среди известных жителей дома был Симон Петлюра. Он 2 года прожил в квартире №3. С приходом большевистской власти усадьбу национализировали и сделали обычным многоквартирным домом.

Однако он сохранил много оригинальных элементов. Их сегодня можно увидеть каждый желающий.

К слову, в ноябре 2024 года департамент охраны культурного наследия КГГА одобрил план реставрации архитектурного памятника "Замка доктора".

История Замка доктора, где 2 года жил Петлюра: смотрите видео

Напомним, в Киеве есть имение Александра Терещенко, который построили в 1893 году. Его особенностью является разное количество этажей с двух сторон. Теперь в доме – Национальная научная медицинская библиотека, где хранят много старинных вещей.