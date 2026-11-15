Прописка в одном городе, квартира в другом: дадут ли "еОселя" на покупку такого жилья

Государственная программа "Е-Оселя" позволяет украинцам приобретать жилье в ипотеку на льготных условиях, причем место регистрации покупателя не обязательно должно совпадать с городом, в котором расположена квартира. В то же время при выборе недвижимости необходимо учитывать территориальные ограничения программы, требования к возрасту дома и предельной стоимости жилья.

Позволяет ли программа "еОселя" приобрести квартиру в другом городе

Так, украинцы могут приобрести квартиру по государственной программе "еОселя" в другом городе, даже если они зарегистрированы в другом населенном пункте. Правила программы не устанавливают требования, чтобы место регистрации заемщика обязательно совпадало с местоположением недвижимости. То есть человек, зарегистрированный, например, в Днепре, может оформить льготную ипотеку на квартиру в Киеве, Львове или Виннице. Точно так же житель столицы может приобрести жилье в другом регионе Украины.

Важно! Программа предусматривает определенные требования к самому заемщику. В частности, он должен быть гражданином Украины, быть старше 18 лет на момент оформления кредита, соответствовать требованиям по платежеспособности и не иметь жилья в собственности или иметь его площадь в пределах установленных ограничений.

В то же время при подаче заявки через "Дию" необходимо правильно указать населенный пункт, в котором человек планирует приобрести недвижимость. Это важно, поскольку от выбранного города зависит предельная стоимость квадратного метра жилья, которая учитывается при расчете условий кредитования.

На официальном портале "єОселі" также поясняют, что изменить населенный пункт, указанный в заявке, иногда можно на этапе оформления ипотеки. Однако это зависит от банка: в некоторых случаях придется отменить предыдущую заявку и подать новую, уже с нужным городом.

Какие ограничения нужно учитывать при выборе квартиры

Хотя место регистрации не ограничивает выбор города для приобретения недвижимости, сама квартира должна соответствовать условиям программы. В частности, "Е-Оселя" предъявляет требования к площади, стоимости и возрасту жилья.

По информации "Укрфинжитла", недвижимость должна располагаться на подконтрольной Украине территории. Приобрести квартиру по программе нельзя на временно оккупированных территориях и территориях активных боевых действий, для которых не определена дата завершения боевых действий или оккупации.

Также действуют ограничения по возрасту дома. Для большинства категорий заемщиков жилье в других областях Украины и Киеве должно быть введено в эксплуатацию не ранее чем за три года до заключения кредитного договора.

Важно! Для внутренне перемещенных лиц предусмотрены более широкие возможности: они могут приобрести недвижимость возрастом до 20 лет в регионах, где действует программа. Аналогичные исключения предусмотрены для отдельных категорий заемщиков в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Отдельно необходимо учитывать нормативную площадь жилья. Для одного человека или семьи из двух человек она составляет до 52,5 квадратных метров квартиры. Для семьи из трех человек предусмотрена такая же площадь, а за каждого следующего члена семьи добавляется еще 21 квадратный метр.

Если квартира дороже установленного программой лимита или превышает нормативную площадь, разницу заемщик должен покрыть собственными средствами. Поэтому перед выбором недвижимости стоит проверить не только ее стоимость, но и соответствие всем требованиям "еОсели".

Итак, приобрести квартиру по программе "еОселя" в другом городе вполне реально. Главное – соответствовать требованиям программы, правильно указать населенный пункт в заявке и убедиться, что выбранная недвижимость подходит по площади, цене, возрасту дома и месту расположения.

Кстати, мы рассказывали, что задолженность за коммунальные услуги не всегда становятся препятствием для продажи квартиры. Однако в отдельных случаях владелец не сможет оформить сделку, даже если уже нашел покупателя.