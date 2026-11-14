Покупка квартиры через "Е-Оселя": какая сумма потребуется для первоначального взноса с 1 ноября

Программа "Е-Оселя" позволяет украинцам приобрести собственное жилье на льготных условиях, однако для оформления ипотеки необходимо иметь сбережения на первоначальный взнос. Его размер зависит от возраста заемщика, а в отдельных случаях покупателю придется подготовить еще больше средств.

Какой первоначальный взнос требуется для покупки квартиры по программе "Е-Оселя"

По состоянию на 1 ноября 2026 года минимальный первоначальный взнос по государственной программе "еОселя" зависит от возраста заемщика. Согласно условиям программы, украинцы в возрасте до 25 лет включительно должны внести не менее 10% от стоимости жилья, а граждане от 26 лет – не менее 20%. Эти требования предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины № 856. Они позволяют молодым покупателям начать приобретение собственной недвижимости с меньшей суммой сбережений.

Например, если квартира стоит 2 миллиона гривен, покупателю в возрасте до 25 лет необходимо подготовить от 200 тысяч гривен. Если заемщику уже исполнилось 26 лет, минимальный взнос составит 400 тысяч гривен.

Важно! При этом это минимальные показатели, а фактическая сумма может быть больше. В частности, если стоимость квартиры по договору купли-продажи превышает ее оценочную стоимость, разницу покупатель должен покрыть собственными средствами до заключения кредитного договора.

Также дополнительные средства понадобятся, если площадь или стоимость квадратного метра выбранной недвижимости превышает нормативы программы. Такую разницу заемщик должен покрыть за счет первоначального взноса.

Какие изменения в программе "еОселя" вступают в силу с ноября и о чем стоит помнить покупателям

В октябре 2026 года правительство объявило об обновлении условий программы "еОселя". В частности, 15 октября Кабинет Министров принял решение о расширении возможностей кредитования молодых семей.

Для новой молодежной модели предусмотрена ступенчатая процентная ставка: 7% годовых в течение первых трех лет, 10% – с четвертого по десятый год и 12% – начиная с одиннадцатого года кредитования. Кроме того, базовая ставка может снижаться на 2 процентных пункта за каждого ребенка, рожденного или усыновленного после оформления ипотеки, но не ниже 0,1%.

Обратите внимание! Еще одно нововведение касается параметров жилья для молодых семей: его стоимость и площадь могут превышать нормативные показатели программы до 40%. В то же время минимальный первоначальный взнос остается привязанным к возрасту заемщика: 10% для граждан до 25 лет включительно и 20% для тех, кому исполнилось 26 лет.

Потенциальным участникам программы также стоит учесть, что первого взноса недостаточно для покрытия всех расходов на приобретение квартиры. При оформлении ипотеки могут понадобиться дополнительные средства на оценку недвижимости, нотариальные услуги, страхование и банковские комиссии.

Перед подачей заявки стоит проверить соответствие выбранной квартиры требованиям программы и уточнить окончательный расчет в банке-партнере. Это поможет заранее определить необходимую сумму сбережений и избежать непредвиденных расходов при оформлении сделки.

Кстати, недавно мы писали, что Квартиры на вторичном рынке Львова продолжают дорожать, почему больше всего за год выросли цены на двухкомнатные квартиры. В то же время стоимость квартир с ремонтом существенно различается в зависимости от района города.