Вместо стен стеклянная волна: как выглядит новый театр в Австралии

В Австралии открыли новый театр Glasshouse Theatre, который стал частью Квинслендского центра исполнительских искусств QPAC. Проект разработали норвежское архитектурное бюро Snøhetta вместе с австралийской студией Blight Rayner.

Каков новый театр в Брисбене?

Новое сооружение стало пятым театром центра и расширило один из крупнейших комплексов исполнительских искусств в Австралии, пишет Dezeen.

Здание имеет выразительный волнистый фасад из стекла. Стеклянная оболочка окутывает массивный бетонный объем, в котором расположен зрительный зал. Полупрозрачная поверхность позволяет видеть фойе с улицы, поэтому здание выглядит открытым для города даже в вечернее время.

Стеклянные фасады театра в Австралии / Фото Snøhetta

Новый театр разместили на относительно небольшом участке рядом с другими зданиями культурного комплекса. Архитекторам пришлось вписать большой зал в плотное окружение и одновременно предусмотреть сложную сценическую инфраструктуру для больших театральных постановок.

Как выглядит интерьер театра?

Зрительный зал рассчитан на 1 500 зрителей и расположен в самом центре здания. Пространство окружают изогнутые деревянные панели, формирующие волнистые ленты вокруг зала. В этих элементах скрыта часть технических систем и акустических конструкций.

В интерьере использовали теплые природные материалы. В зале установили зеленые кресла и ковровое покрытие, цвета которых напоминают густые леса штата Квинсленд, рассказывает бюро Snøhetta.

Как выглядит складной театр изнутри / Фото Snøhetta

Театр получил гибкую оркестровую яму с несколькими платформами. Ее можно менять по размеру и высоте, что позволяет адаптировать сцену для различных форматов спектаклей, в частности для оперы, балета, драматических постановок и больших мюзиклов.

Чем вдохновлялись архитекторы во время проектирования?

Форма стеклянного фасада связана с природной средой города. Волнистая поверхность напоминает волны на воде и световые блики на реке Брисбен.

Интересно! При разработке концепции архитекторы также учитывали культурное значение этой территории для коренных народов Австралии. Одним из источников вдохновения стал поэтический текст аборигенной художницы Аунти Лиллы Уотсон, в котором описана жизнь у реки и ее жителей.

