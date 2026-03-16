Яким є новий театр у Брісбені?

Нова споруда стала п'ятим театром центру і розширив один із найбільших комплексів виконавських мистецтв в Австралії, пише Dezeen.

Будівля має виразний хвилястий фасад зі скла. Скляна оболонка огортає масивний бетонний об'єм, у якому розташований глядацький зал. Напівпрозора поверхня дозволяє бачити фоє з вулиці, тому будівля виглядає відкритою для міста навіть у вечірній час.

Скляні фасади театру в Австралії / Фото Snøhetta

Новий театр розмістили на відносно невеликій ділянці поруч з іншими будівлями культурного комплексу. Архітекторам довелося вписати великий зал у щільне оточення та водночас передбачити складну сценічну інфраструктуру для великих театральних постановок.

Який вигляд має інтер'єр театру?

Глядацький зал розрахований на 1 500 глядачів та розташований у самому центрі будівлі. Простір оточують вигнуті дерев'яні панелі, що формують хвилясті стрічки навколо залу. У цих елементах приховано частину технічних систем і акустичних конструкцій.

В інтер'єрі використали теплі природні матеріали. У залі встановили зелені крісла та килимове покриття, кольори яких нагадують густі ліси штату Квінсленд, розповідає бюро Snøhetta.

Як виглядає скланий театр зсередини / Фото Snøhetta

Театр отримав гнучку оркестрову яму з кількома платформами. Її можна змінювати за розміром і висотою, що дозволяє адаптувати сцену для різних форматів вистав, зокрема для опери, балету, драматичних постановок і великих мюзиклів.

Чим надихалися архітектори під час проєктування?

Форма скляного фасаду пов'язана з природним середовищем міста. Хвиляста поверхня нагадує хвилі на воді та світлові відблиски на річці Брісбен.

Цікаво! Під час розробки концепції архітектори також враховували культурне значення цієї території для корінних народів Австралії. Одним із джерел натхнення став поетичний текст аборигенної мисткині Аунті Лілли Вотсон, у якому описано життя біля річки та її мешканців.

