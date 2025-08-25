В британском городке Мартон-ин-Кливленд местные жители добились сноса постройки, возведенной их соседом. По словам людей, новый летний домик нарушал нормы застройки и создавал шум, мешая им спокойно жить.

Мужчина с таким решением суда не согласен. Детали о конфликте между соседями 24 Канал рассказывает со ссылкой на издание The Sun.

Почему соседи хотят, чтобы муж снес дом?

Здание, которое возвели во дворе 40-летнего Майкла Боу, соседи называют не пристройкой, а "частным баром". Там регулярно происходят громкие посиделки с алкоголем. Конструкция имеет высоту почти три метра. Она расположена всего в 20 сантиметрах от забора соседей, что противоречит британским нормам. Согласно правилам для строительства таких объектов нужно получить разрешение, если высота превышает 2,5 метра и сооружение размещено ближе чем за два метра до границы участка.

Боу подал заявку на согласование уже после завершения строительства. Однако местный совет отказал, указав, что объект имеет негативное влияние на соседние дома и ухудшает условия проживания рядом.

Жительница района Дебби Аллан отметила в жалобе, что дом больше похож на бар: "Там много стекла, звук отражается и усиливается, что мешает нам отдыхать". По ее словам, некоторым соседям даже приходится временно переселяться к родственникам, чтобы иметь возможность выспаться после ночных смен.

Еще одна соседка, Луиза Финн, жалуется на потерю приватности, ведь из ее гостиной хорошо видно противоречивую постройку. Она назвала ситуацию "источником постоянного стресса".



Соседи массово жалуются на новый домик мужа / Фото NNP

Как это все объясняет мужчина?

Майкл Боу отрицает все обвинения. Он настаивает, что летний домик он возвел как рабочее пространство, а превышение высоты – незначительное. Мужчина заявил, что во время проектирования учел расположение окружающих зданий и не считает, что нарушил правила.

Я не думаю, что сделал что-то плохое,

– сказал он журналистам.

Дело передали в инспекцию по планированию, которая будет рассматривать апелляцию Боу. В случае отрицательного решения власти готовятся к принудительному сносу сооружения.