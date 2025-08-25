Чоловік з таким рішенням суду не погоджується. Деталі про конфлікт між сусідами 24 Канал розповідає з посиланням на видання The Sun.

Чому сусіди хочуть, аби чоловік зніс будинок?

Будівлю, яку звели у дворі 40-річного Майкла Боу, сусіди називають не прибудовою, а "приватним баром". Там регулярно відбуваються гучні посиденьки з алкоголем. Конструкція має висоту майже три метри. Вона розташована всього за 20 сантиметрів від паркану сусідів, що суперечить британським нормам. Згідно з правилами для будівництва таких об'єктів потрібно отримати дозвіл, якщо висота перевищує 2,5 метра і споруда розміщена ближче ніж за два метри до межі ділянки.

Боу подав заявку на погодження вже після завершення будівництва. Однак місцева рада відмовила, вказавши, що об'єкт має негативний вплив на сусідні будинки та погіршує умови проживання поруч.

Мешканка району Деббі Аллан зазначила у скарзі, що будинок більше схожий на бар: "Там багато скла, звук відбивається і посилюється, що заважає нам відпочивати". За її словами, деяким сусідам навіть доводиться тимчасово переселятись до родичів, аби мати змогу виспатися після нічних змін.

Ще одна сусідка, Луїза Фінн, скаржиться на втрату приватності, адже з її вітальні добре видно суперечливу споруду. Вона назвала ситуацію "джерелом постійного стресу".



Сусіди масово скаржаться на новий будиночок чоловіка / Фото NNP

Як це все пояснює чоловік?

Майкл Боу заперечує всі обвинувачення. Він наполягає, що літній будиночок він звів як робочий простір, а перевищення висоти – незначне. Чоловік заявив, що під час проєктування врахував розташування навколишніх будівель і не вважає, що порушив правила.

Я не думаю, що зробив щось погане,

– сказав він журналістам.

Справу передали до інспекції з планування, яка розглядатиме апеляцію Боу. У випадку негативного рішення влада готується до примусового знесення споруди.