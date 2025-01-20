Вероятно, причастны пингвины: владельцы никак не могут продать дом
В Великобритании выставили на продажу дом за 25 миллионов гривен. В сети возникла дискуссия из-за специфической любви владельцев к игрушечным пингвинам.
Что именно удивляет людей и как выглядит дом, 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Mirror.
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В Британии продают дом с пингвинами
В Великобритании на продажу на популярной платформе RightMove выставили дом. За него просят 500 тысяч фунтов стерлингов, то есть более 25 миллионов гривен.
Известный блогер с ником HousingHorrors записал в тиктоке короткий ролик об этом доме. Мужчина убежден, что с жильем "точно что-то не так".
Видео блогера стало вирусным и уже собрало более 360 тысяч просмотров, почти 8 тысяч лайков и много комментариев от пользователей.
Мне кажется, что это похоже на нашествие пингвинов. Только посмотрите на этого огромного пингвина. Он просто огромный,
– отметил автор ролика, указав на фото.
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Как на помещение реагируют в сети
Пользователи сети начали активно комментировать вид дома. Часть людей считает, что продавать такое жилье за столько денег – "полное безумие".
Один из пользователей отметил чрезмерную заинтересованность хозяев пингвинами. Кроме огромного количества игрушек, там есть и другие вещи с соответствующей атрибутикой.
У них даже есть маленькая футболка с пингвином. Это же полный бред,
– делится впечатлениями корреспондент.
Другой убежден, что люди создали себе "святыню с пингвинами". Ведь в доме есть все возможные изображения животных – на игрушках, стикерах к книгам, полотенцах, подушках.
Комната с огромным количеством пингвинов / Фото RightMove
Дом долго не покупают
Объявление о продаже квартиры разместили еще 8 ноября 2024 года, но оно до сих пор актуально. Неизвестно, или ситуация с комнатой с пингвинами повлияла на отсутствие интереса к дому, или его цена.