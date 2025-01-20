Що саме дивує людей і який вигляд має будинок, 24 Канал розповідає з посиланням на The Mirror.

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У Британії продають будинок з пінгвінами

У Великій Британії на продаж на популярній платформі RightMove виставили будинок. За нього просять 500 тисяч фунтів стерлінгів, тобто понад 25 мільйонів гривень.

Відомий блогер з ніком HousingHorrors записав у тіктоці короткий ролик про цей будинок. Чоловік переконаний, що з житлом "точно щось не так".

Відео блогера стало вірусним та вже зібрало понад 360 тисяч переглядів, майже 8 тисяч вподобайок і багато коментарів від користувачів.

Мені здається, що це схоже на нашестя пінгвінів. Тільки подивіться на цього величезного пінгвіна. Він просто величезний,

– зазначив автор ролика, вказавши на фото.

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Як на помешкання реагують у мережі

Користувачі мережі почали активно коментувати вигляд будинку. Частина людей вважає, що продавати таке житло за стільки грошей – "повне божевілля".

Один з користувачів відзначив надмірну зацікавленість господарів пінгвінами. Окрім величезної кількості іграшок, там є й інші речі з відповідною атрибутикою.

У них навіть є маленька футболка з пінгвіном. Це ж повне безглуздя,

– ділиться враженнями дописувач.

Інший переконаний, що люди створили собі "святиню з пінгвінами". Адже у домі є всі можливі зображення тварин – на іграшках, стікерах до книжок, рушниках, подушках.



Кімната з величезною кількістю пінгвінів / Фото RightMove

Будинок довго не купують

Оголошення про продаж помешкання розмістили ще 8 листопада 2024 року, але воно досі актуальне. Невідомо, чи ситуація з кімнатою з пінгвінами вплинула на відсутність інтересу до будинку, чи його ціна.

