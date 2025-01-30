В Британии продают туалет, который можно переоборудовать в жилье

В британском городе местные власти решили выставить на аукцион общественный туалет. Его можно превратить в жилые помещения.

Детали о странном предложении на рынке недвижимости Британии 24 Канал рассказывает со ссылкой на ресурс Luxury Property News.

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Продают туалеты для превращения их в жилье

В Великобритании, в городке Пенрин (графство Корнуолл) местные власти выставили на аукцион общественный туалет, который находится в ее собственности. Приблизительная цена лота составит от 10 000 фунтов стерлингов, то есть 520 000 гривен.

В объявлении говорится о возможности превратить туалет в небольшое жилое помещение: "Это бы помогло британцу сделать шаг к собственному жилью".

Пока это отдельно стоящее каменное здание. Оно разделено на женскую и мужскую части, а также оборудовано туалетной кабиной для людей с ограниченными возможностями.

Так выглядит туалет, который можно превратить в дом: Фото Clive Emson

Ранее туалеты сдавали в аренду

Власти Корнуолла ранее сдавали туалеты в аренду городскому совету Пенрина. Однако в 2023 году городком прокатилась волна вандализма. Поэтому местный совет решил вернуть туалеты в собственность графства.

К слову, значительная часть зданий Пенрина имеет давнюю историю и была построена в эпоху Тюдоров, Якова I и Георгианской эпохи. Поэтому город признан важной исторической зоной. Поэтому использование участка его будущим покупателем будет зависеть от получения необходимых разрешений для перепрофилирования здания.

В Британии общественные туалеты продают для превращения их в жилье: смотрите видео